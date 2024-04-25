Миколенко получил тяжелую травму — сколько матчей пропустит украинец
В дерби Мерсисайда английский "Эвертон" обыграл "Ливерпуль". Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил в этом матче травму.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своей странице в Telegram написал, что повреждение защитника не позволит ему выходить на поле в ближайшие месяцы.
В рамках 34 тура АПЛ "Эвертон" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Это первая победа "ирисок" на стадионе "Гудисон парк" за 14 лет. Результат матча практически выбил команду Юргена Клоппа из списка претендентов на чемпионский титул и увеличил шансы "Эвертона" сохранить прописку в элитном дивизионе.
Травма Миколенко
В одном из эпизодов первого тайма Виталий Миколенко поборолся за мяч с Дарвином Нуньесом и после этого неудачно приземлился на газон. Украинец сумел доиграть до перерыва, однако на второй тайм не вышел на поле. Травма Миколенко может оказаться серьезной.
Дмитрий Бабелюк отметил, что причиной подворота голеностопа футболиста стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина. Из-за этого Миколенко подвернул сустав и повредил латеральную группу связок.
Существует несколько вариантов развития событий. В случае растяжения связок Миколенко пропустит чуть больше недели. Если медицинское обследование обнаружит у Виталия надрыв связок, он не сможет выходить на поле в течение шести недель.
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