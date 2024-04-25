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Миколенко получил тяжелую травму — сколько матчей пропустит украинец

25 апреля 2024 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко получил тяжелую травму — сколько матчей пропустит украинец
Виталий Миколенко в матче АПЛ. Фото: Reuters/Peter Powell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В дерби Мерсисайда английский "Эвертон" обыграл "Ливерпуль". Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил в этом матче травму.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своей странице в Telegram написал, что повреждение защитника не позволит ему выходить на поле в ближайшие месяцы. 

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В рамках 34 тура АПЛ "Эвертон" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Это первая победа "ирисок" на стадионе "Гудисон парк" за 14 лет. Результат матча практически выбил команду Юргена Клоппа из списка претендентов на чемпионский титул и увеличил шансы "Эвертона" сохранить прописку в элитном дивизионе. 

Травма Миколенко 

В одном из эпизодов первого тайма Виталий Миколенко поборолся за мяч с Дарвином Нуньесом и после этого неудачно приземлился на газон. Украинец сумел доиграть до перерыва, однако на второй тайм не вышел на поле. Травма Миколенко может оказаться серьезной. 

Виталий Миколенко получил травму в матче с Лвиерпулем
Виталий Миколенко получил травму в матче с "Ливерпулем". Фото: Reuters/Peter Powell

Дмитрий Бабелюк отметил, что причиной подворота голеностопа футболиста стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина. Из-за этого Миколенко подвернул сустав и повредил латеральную группу связок. 

Миколенко получил травму — когда он вернется на поле
Виталий Миколенко в матче АПЛ. Фото: Reuters/Peter Powell

Существует несколько вариантов развития событий. В случае растяжения связок Миколенко пропустит чуть больше недели. Если медицинское обследование обнаружит у Виталия надрыв связок, он не сможет выходить на поле в течение шести недель. 

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