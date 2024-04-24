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Стало известно, где сборная Украины будет играть товарищеский матч против Польши

24 апреля 2024 22:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стало известно, где сборная Украины будет играть товарищеский матч против Польши
Довбик и Зинченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стал известен город и стадион, на котором сборная Украины по футболу проведет один из контрольных спаррингов накануне Евро-2024. Товарищескую игру против сборной Польши подопечные Сергея Реброва проведут в Варшаве.

Игра состоится 7 июня, передает Новини.LIVE.

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Игра против сборной Польши станет для сборной Украины второй из трех контрольных перед чемпионатом Европы. Перед этим, 3 июня, украинцы сыграют с хозяевами Евро-2024 сборной Германии. Третий поединок сборная Украины сыграет 11 июня. Соперником станет команда Молдовы.

Этот стадион PGE Narodowy в Варшаве вмещает 58,5 тысяч зрителей. Кроме этого, сборная Польши проведет еще один матч 10 июня — поляки будут принимать сборную Турции.

Параллельные пути

Добавим, что сборная Польши, как и Украина, квалифицировались на Евро-2024. Украинская и польская сборные путевки на Чемпионат Европы получали в квалификации плей-офф. Украинцы победили сборные Боснии и Герцеговины и Исландии Польша сначала одолела сборную Эстонии, а затем в серии пенальти прошла сборная Уэльса.

В финальной части Евро-2024 сборная Польши сыграет в группе D. Соперниками команды станут сборные Нидерландов, Австрии и Франции. Украина будет играть со сборными Румынии, Бельгии и Словакии.

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Варшава

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