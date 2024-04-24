Стало відомо, де збірна України гратиме товариський матч проти Польщі

Довбик та Зінченко. Фото: Reuters

Стало відомо місто та стадіон, на якому збірна України з футболу проведе один з контрольних спарингів напередодні Євро-2024. Товариську гру проти збірної Польщі підопічні Сергія Реброва проведуть у Варшаві.

Гра відбудеться 7 червня, передає Новини.LIVE.

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Гра проти збірної Польщі стане для збірної України другим із трьох контрольних перед чемпіонатом Європи Перед цим, 3 червня, українці зіграють із господарями Євро-2024 збірної Німеччини. Третій поєдинок збірна України зіграє 11 червня. Суперником стане команда Молдови.

Z okazji 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, na elewacji PGE Narodowego wyświetlamy dziś wieczorem napis “Bohaterom Getta”. 🏟️ pic.twitter.com/oM4Yivb9l2 — PGE Narodowy (@PGENarodowy) April 19, 2024

Цей стадіон PGE Narodowy у Варшаві вміщує 58 з половиною тисяч глядачів. Крім цього збірна Польщі проведе ще один матч 10 червня — поляки прийматимуть збірну Туреччини.

Паралельні шляхи

Додамо, що збірна Польщі, як і Україна кваліфікувалися на Євро-2024. Українська та польська збірні путівки на Чемпіонат Європи отримували у кваліфікації плей-офф. Українці перемогли збірні Боснії та Герцеговини та Ісландії Польща спочатку здолала збірну Естонії, а потім у серії пенальті пройшла збірну Уельс.

У фінальній частині Євро-2024 збірна Польщі зіграє у групі D. Суперниками команди стануть збірні Нідерландів, Австрії та Франції. Україна гратиме зі збірними Румунії, Бельгії та Словаччини.

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