Голос українського футболу не коментуватиме матчі збірної України на Євро-2024

Український коментатор Віктор Вацко. Фото: скриншот

У червні у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. Серед учасників турніру буде збірна України.

Однак ні її матчі, ні взагалі ігри на Євро-2024 не коментуватиме "золотий голос" нашої країни Віктор Вацко. Про це один із найкращих українських коментаторів повідомив у YouTube.

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Чому Вацко не коментуватиме матчі

За словами Віктора, офіційні транслятори Євро-2024 "Суспільне" та MEGOGO не виходили з ним на зв'язок, щоб обговорити роботу на турнірі.

"Я не коментуватиму матчі чемпіонату Європи 2024 року. Не буду. У мене не було жодної пропозиції з цього приводу від жодного з бродкастерів, тому для мене ситуація дуже легка проста і невимушена — тренуватимуся", — сказав Вацко.

Зазначимо, що про коментування Євро-2024 коментатор заговорив не через зачеплене его, а тому, що йому масово ставили питання про те, чи працюватиме він.

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Збірна України на груповому етапі зіграє у квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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