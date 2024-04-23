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Голос украинского футбола не будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2024

23 апреля 2024 21:54
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Агабекян Карен
редактор
Голос украинского футбола не будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2024
Украинский комментатор Виктор Вацко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В июне в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Среди участников турнира будет сборная Украины.

Однако ни ее матчи, ни вообще игры на Евро-2024 не будет комментировать "золотой голос" нашей страны Виктор Вацко. Об этом один из лучших украинских комментаторов сообщил в YouTube.

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Почему Вацко не будет комментировать матчи

По словам Виктора, официальные трансляторы Евро-2024 "Суспільне" и MEGOGO не выходили с ним на связь, чтобы обговорить работу на турнире.

"Я не стану комментировать матчи чемпионата Европы 2024 года. Не буду. У меня не было ни одного предложения по этому поводу ни от одного из бродкастеров, поэтому для меня ситуация очень легкая простая и непринужденная — буду тренироваться", — сказал Вацко.

Отметим, что о комментировании Евро-2024 комментатор заговорил не из-за затронутого эго, а потому, что ему массово задавали вопросы о том, будет ли он работать.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
комментатор
Виктор Вацко

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