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УЕФА позволит участникам Евро-2024 расширить свои заявки

23 апреля 2024 16:05
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА позволит участникам Евро-2024 расширить свои заявки
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вероятно, на чемпионате Европы по футболу-2024 в Германии командам позволят расширить заявки на турнир. Это решение будет вызвано проблемами с травмами, которые на таких турнирах учащаются из-за изнурительного сезона.

По информации Sky Sports, первые шаги к этому предприняли в УЕФА.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

На Евро-2024 расширят заявки сборных

По информации источника, в УЕФА состоялось голосование за расширение количество футболистов в заявке сборных на Евро-2024 с 23 до 26.

При этом решение еще не принято, пока не проголосовал Исполнительный комитет УЕФА. Однако источник уверен, что их голосование станет формальностью и нововведение поддержат.

Интересно, что впервые об расширении заявок попросили главные тренеры национальных команд, которые каждый большой турнир страдают из-за эпидемий травм.

Отметим, что на чемпионате Европы-2020, который прошел в 2021-м году из-за пандемии коронавируса COVID, позволили иметь расширенные заявки. Те же 26 человек были разрешены в заявке на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первое и второе решения были связаны с коронавирусом.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ. 

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Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

футбол
УЕФА
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу

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