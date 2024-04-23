На Евро-2024 поедут работать два украинских арбитра
На чемпионате Европы-2024 в Германии появятся украинские арбитры. Правда, шансов поработать будет немного, но хоть посмотрят турнир.
Ранее в УЕФА опубликовали список арбитров на чемпионат Европы-2024.
Кто представит Украину
По информации от УЕФА, в список запасных арбитров попали украинцы Николай Балакин и Александр Беркут.
В случае если основной арбитр получит травму или по иной причине не сможет отработать матч, то свой шанс получат Балакин и Беркут.
Отметим, что в число запасных арбитров попали 12 судей из шести стран.
Среди известных судей на турнир поедут Майкл Оливер, Энтони Тейлор, Клемен Тюрпен, Феликс Цвайер, Даниэль Орсато, Шимон Марчиняк и Иштван Ковач.
Всего в основной список попали 19 бригад арбитров.
На турнире национальная сборная Украины попала в одну группу с Бельгией, Словакией и Румынией.
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