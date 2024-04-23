Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На Евро-2024 поедут работать два украинских арбитра arrow

На Евро-2024 поедут работать два украинских арбитра

23 апреля 2024 13:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На Евро-2024 поедут работать два украинских арбитра
Украинский арбитр Николай Балакин. Фото: "Рух" Львов
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 в Германии появятся украинские арбитры. Правда, шансов поработать будет немного, но хоть посмотрят турнир.

Ранее в УЕФА опубликовали список арбитров на чемпионат Европы-2024.

Читайте также:
Арбитры на Евро-2024
Список основных бригад арбитров на Евро-2024. Фото: скриншот

Кто представит Украину

По информации от УЕФА, в список запасных арбитров попали украинцы Николай Балакин и Александр Беркут.

В случае если основной арбитр получит травму или по иной причине не сможет отработать матч, то свой шанс получат Балакин и Беркут.

Отметим, что в число запасных арбитров попали 12 судей из шести стран.

Среди известных судей на турнир поедут Майкл Оливер, Энтони Тейлор, Клемен Тюрпен, Феликс Цвайер, Даниэль Орсато, Шимон Марчиняк и Иштван Ковач.

Всего в основной список попали 19 бригад арбитров.

На турнире национальная сборная Украины попала в одну группу с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

Индзаги прокомментировал потасовку в матче с "Миланом" и Скудетто "Интера".

футбол
судьи
Евро-2024
Николай Балакин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри