На Евро-2024 поедут работать два украинских арбитра

Украинский арбитр Николай Балакин. Фото: "Рух" Львов

На чемпионате Европы-2024 в Германии появятся украинские арбитры. Правда, шансов поработать будет немного, но хоть посмотрят турнир.

Ранее в УЕФА опубликовали список арбитров на чемпионат Европы-2024.

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Кто представит Украину

По информации от УЕФА, в список запасных арбитров попали украинцы Николай Балакин и Александр Беркут.

В случае если основной арбитр получит травму или по иной причине не сможет отработать матч, то свой шанс получат Балакин и Беркут.

Отметим, что в число запасных арбитров попали 12 судей из шести стран.

Среди известных судей на турнир поедут Майкл Оливер, Энтони Тейлор, Клемен Тюрпен, Феликс Цвайер, Даниэль Орсато, Шимон Марчиняк и Иштван Ковач.

Всего в основной список попали 19 бригад арбитров.

На турнире национальная сборная Украины попала в одну группу с Бельгией, Словакией и Румынией.

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