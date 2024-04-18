Сборная Украины на Евро-2024 — где и когда смотреть матчи турнира

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Ребров примет участие в чемпионате Европы по футболу, который летом 2024 года пройдет в Германии. Болельщики смогут в прямом эфире увидеть матчи с участием национальной команды.

Все матчи Евро-2024 будут доступны на украинском медиасервисе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Официальным вещателем чемпионата Европы по футболу в Украине стал медиасервис Megogo. Он покажет все поединки континентального первенства, включая матчи с участием команды Сергея Реброва.

Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Украинские болельщики увидят Евро-2024

Трансляции поединков чемпионата Европы на Megogo будут доступны при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт". Также Евро-2024 покажут местные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Львів", "Суспільне Дніпро", и другие) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

"Суспільне" покажет поединок открытия Евро-2024. Далее зрители смогут увидеть по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины попала в группу "Е".

Календарь матчей команды Реброва:

17 июня — Румыния — Украина;

21 июня — Словакия — Украина;

26 июня — Украина — Бельгия.

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