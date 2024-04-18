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Сборная Украины на Евро-2024 — где и когда смотреть матчи турнира

18 апреля 2024 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины на Евро-2024 — где и когда смотреть матчи турнира
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины под руководством Сергея Ребров примет участие в чемпионате Европы по футболу, который летом 2024 года пройдет в Германии. Болельщики смогут в прямом эфире увидеть матчи с участием национальной команды

Все матчи Евро-2024 будут доступны на украинском медиасервисе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Официальным вещателем чемпионата Европы по футболу в Украине стал медиасервис Megogo. Он покажет все поединки континентального первенства, включая матчи с участием команды Сергея Реброва. 

Александр Зинченко
Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Украинские болельщики увидят Евро-2024

Трансляции поединков чемпионата Европы на Megogo будут доступны при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт". Также Евро-2024 покажут местные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Львів", "Суспільне Дніпро", и другие) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). 

"Суспільне" покажет поединок открытия Евро-2024. Далее зрители смогут увидеть по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины попала в группу "Е". 

Календарь матчей команды Реброва: 

  • 17 июня — Румыния — Украина; 
  • 21 июня — Словакия — Украина; 
  • 26 июня — Украина — Бельгия. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024

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