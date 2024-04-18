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Збірна України на Євро-2024 — де і коли дивитись матчі турніру

18 квітня 2024 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України на Євро-2024 — де і коли дивитись матчі турніру
Футболісти збірної України перед матчем Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва візьме участь у чемпіонаті Європи з футболу, який влітку 2024 року пройде у Німеччині. Вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити матчі за участю національної команди.

Усі матчі Євро-2024 будуть доступні на українському медіасервісі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Офіційним мовником чемпіонату Європи з футболу в Україні став медіасервіс Megogo. Він покаже усі поєдинки континентальної першості, включаючи матчі за участю команди Сергія Реброва.

Олександр Зінченко
Гравці збірної України святкують перемогу Фото: Reuters/Kacper Pempel

Українські вболівальники побачать Євро-2024

Трансляції поєдинків чемпіонату Європи на Megogo будуть доступні за наявності передплати "Максимальна" або "Спорт". Також Євро-2024 покажуть місцеві телеканали "Суспільне" ("Суспільне Львів", "Суспільне Дніпро", та інші) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

"Суспільне" покаже поєдинок відкриття Євро-2024. Далі глядачі зможуть побачити по одному матчу групового етапу на день, включаючи матчі збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Збірна України потрапила до групи "Е".

Календар матчів команди Реброва:

  • 17 червня — Румунія — Україна;
  • 21 червня — Словаччина — Україна;
  • 26 червня — Україна — Бельгія.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024

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