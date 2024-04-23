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На Євро-2024 поїдуть працювати два українські арбітри

23 квітня 2024 13:21
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Агабекян Карен
редактор
На Євро-2024 поїдуть працювати два українські арбітри
Український арбітр Микола Балакін. Фото: "Рух" Львів
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині з'являться українські арбітри. Щоправда, шансів попрацювати буде небагато, але хоч подивляться турнір.

Раніше в УЄФА опублікували список арбітрів на чемпіонат Європи-2024.

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Список основних бригад арбітрів на Євро-2024 Фото: скріншот

Хто представить Україну

За інформацією від УЄФА, до списку запасних арбітрів потрапили українці Микола Балакін та Олександр Беркут.

Якщо основний арбітр отримає травму або з іншої причини не зможе відпрацювати матч, свій шанс отримають Балакін і Беркут.

Зазначимо, що до запасних арбітрів потрапили 12 суддів із шести країн.

Серед відомих суддів на турнір поїдуть Майкл Олівер, Ентоні Тейлор, Клемен Тюрпен, Фелікс Цвайєр, Даніель Орсато, Шимон Марчіняк та Іштван Ковач.

Загалом до основного списку потрапили 19 бригад арбітрів.

На турнірі національна збірна України потрапила до однієї групи з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

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Індзагі прокоментував бійку в матчі з "Міланом" і Скудетто "Інтера".

футбол
судді
Євро-2024
Микола Балакін

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