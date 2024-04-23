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УЄФА дозволить учасникам Євро-2024 розширити свої заявки

23 квітня 2024 16:05
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Агабекян Карен
редактор
УЄФА дозволить учасникам Євро-2024 розширити свої заявки
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, на чемпіонаті Європи з футболу-2024 у Німеччині командам дозволять розширити заявки на турнір. Це рішення буде викликане проблемами з травмами, які на таких турнірах частішають через виснажливий сезон.

За інформацією Sky Sports, перші кроки до цього зробили в УЄФА.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

На Євро-2024 розширять заявки збірних

За інформацією джерела, в УЄФА відбулося голосування за розширення кількості футболістів у заявці збірних на Євро-2024 із 23 до 26.

При цьому рішення ще не ухвалене, доки не проголосував Виконавчий комітет УЄФА. Проте джерело переконане, що їхнє голосування стане формальністю і нововведення підтримають.

Цікаво, що вперше про розширення заявок попросили головні тренери національних команд, які на кожен великий турнір страждають через епідемії травм.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи-2020, який пройшов у 2021 році через пандемію коронавірусу COVID, дозволили мати розширені заявки. Ті ж 26 осіб було дозволено у заявці на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Перше та друге рішення були пов'язані з коронавірусом.

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футбол
УЄФА
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу

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