Миколенко отримав важку травму — скільки матчів пропустить українець

Віталій Миколенко у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Peter Powell

У дербі Мерсісайда англійський "Евертон" обіграв "Ліверпуль". Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав у цьому матчі травму.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своїй сторінці в Telegram написав, що пошкодження захисника не дозволить йому виходити на поле у найближчі місяці.

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У рамках 34 туру АПЛ "Евертон" обіграв "Ліверпуль" із рахунком 2:0. Це перша перемога "ірисок" на стадіоні "Гудісон парк" за 14 років. Результат матчу практично вибив команду Юргена Клоппа зі списку претендентів на чемпіонський титул та збільшив шанси "Евертона" зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Травма Миколенка

В одному з епізодів першого тайму Віталій Миколенко боровся за м'яч із Дарвіном Нуньєсом і після цього невдало приземлився на газон. Українець зумів дограти до перерви, проте на другий тайм не вийшов на поле. Травма Миколенка може виявитися серйозною.

Віталій Миколенко отримав травму у матчі з "Ліверпулем". Фото: Reuters/Peter Powell

Дмитро Бабелюк зазначив, що причиною підвороту гомілкостопа футболіста стало те, що п'ята лівої ноги настала на ногу Дарвіна. Через це Миколенко підвернув суглоб і пошкодив латеральну групу зв'язок.

Віталій Миколенко у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Peter Powell

Існує кілька варіантів розвитку подій. У разі розтягнення зв'язок Миколенко пропустить трохи понад тиждень. Якщо медичне обстеження виявить у Віталія надрив зв'язок, він зможе виходити на полі протягом шести тижнів.

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