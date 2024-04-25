Миколенко отримав важку травму — скільки матчів пропустить українець
У дербі Мерсісайда англійський "Евертон" обіграв "Ліверпуль". Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав у цьому матчі травму.
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своїй сторінці в Telegram написав, що пошкодження захисника не дозволить йому виходити на поле у найближчі місяці.
У рамках 34 туру АПЛ "Евертон" обіграв "Ліверпуль" із рахунком 2:0. Це перша перемога "ірисок" на стадіоні "Гудісон парк" за 14 років. Результат матчу практично вибив команду Юргена Клоппа зі списку претендентів на чемпіонський титул та збільшив шанси "Евертона" зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Травма Миколенка
В одному з епізодів першого тайму Віталій Миколенко боровся за м'яч із Дарвіном Нуньєсом і після цього невдало приземлився на газон. Українець зумів дограти до перерви, проте на другий тайм не вийшов на поле. Травма Миколенка може виявитися серйозною.
Дмитро Бабелюк зазначив, що причиною підвороту гомілкостопа футболіста стало те, що п'ята лівої ноги настала на ногу Дарвіна. Через це Миколенко підвернув суглоб і пошкодив латеральну групу зв'язок.
Існує кілька варіантів розвитку подій. У разі розтягнення зв'язок Миколенко пропустить трохи понад тиждень. Якщо медичне обстеження виявить у Віталія надрив зв'язок, він зможе виходити на полі протягом шести тижнів.
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