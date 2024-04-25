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Лунин назвал условие, при котором останется в Реале

25 апреля 2024 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин назвал условие, при котором останется в Реале
Андрей Лунин во время матча за мадридский "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего. Он решил остаться на "Сантьяго Бернабеу". 

При этом Лунин выдвинул важное условие для продления контракта с клубом, сообщает Real Madrid Confidencial

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В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин выиграл конкуренцию за право стать основным вратарем "Реала". Таким образом 25-летний футболист исполнил свою мечту. Он сыграл за "королевский клуб" уже 27 матчей во всех турнирах, в 12 из них не пропускал голы в свои ворота. 

Чего Лунин хочет добиться от "Реала" 

Вратарь мадридской команды потребовал у руководства клуба увеличения заработной платы. Украинец зарабатывает в "Реале" меньше двух миллионов евро и считает, что настало время исправить ситуацию. 

Андрей Лунин может уйти из Реала
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрей Лунин хочет зарабатывать в Мадриде столько же, сколько получает Тибо Куртуа, в прошлом основной голкипер "Реала". Бельгиец, который пропустил почти весь сезон из-за травм, зарабатывает порядка семи миллионов евро. 

Руководству "Реала" не нравится это требование Лунина. Мадридский клуб может рассмотреть предложения о продаже Андрея. Контракт украинца действует до лета 2025 года. На него претендуют "Бавария", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". 

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