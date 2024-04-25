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Довбик получил "допинг" из Украины перед важными матчами

25 апреля 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик получил "допинг" из Украины перед важными матчами
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик получил повод для счастья. Футболист продемонстрировал свои гастрономические пристрастия.

Довбик показал на своей странице в Instagram блюдо, которое вызовет зависть у многих украинцев. 

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В последнее время Артем Довбик начал чаще делиться с поклонниками фотографиями, которые могут что-то рассказать о личной жизни спортсмена. Недавно форвард сборной Украины показал свою супругу, а вскоре опубликовал еще один интересный снимок. 

Артем Довбик и его ужин
Артем Довбик и его ужин. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Шикарный ужин Довбика 

Футболист "Жироны" не забывает о любимых блюдах даже в Испании. Артем позирует за столом, на котором гордо лежит огромный кусок свежего сала. Баночка хрена дополняет этот натюрморт, который может вызвать острое чувство голода. 

"Мы вышли на новый уровень подготовки перед матчами", — подписал Артем эту фотографию. 

Артем Довбик с женой
Артем Довбик с женой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбик остается лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу. В сезоне 2023/2024 форвард сыграл 30 матчей в Ла Лиге, забил 18 голов и сделал пять результативных передач. 

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Артем Довбик
Жирона

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