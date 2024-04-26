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За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів

26 квітня 2024 13:47
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Агабекян Карен
редактор
За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" цікавий уже трьом європейським грандам. Раніше повідомлялося про інтерес "Манчестер Юнайтед" та "Баварії".

Але зараз з'явився варіант з одним з італійських грандів, повідомив портал El Nacional.

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Зазначимо, що все більше з'являється інформація про інтерес до Луніна топових клубів після чуток, про нібито рішення Андрія відмовитися від нового контракту з мадридцями.

Луніна чекають у Серії А

За інформацією джерела, за Луніним уважно стежить семиразовий переможець Ліги чемпіонів та 19-разовий чемпіон Італії "Мілан".

Перехід Луніна дозволить "Мілану" продати свого основного воротаря Майкла Меньяна, який вважається одним із найкращих у світі.

На поточний невідомо, чи намагатиметься "Мілан" купити українця, чи спробує дочекатися 30 червня 2025 року, коли закінчиться контракт Андрія з мадридським клубом і він перейде безкоштовно.

Лунін у поточному сезоні провів за "Реал" 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та 12 "сухих" ігор. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби.

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Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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