За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів
Український голкіпер мадридського "Реалу" цікавий уже трьом європейським грандам. Раніше повідомлялося про інтерес "Манчестер Юнайтед" та "Баварії".
Але зараз з'явився варіант з одним з італійських грандів, повідомив портал El Nacional.
Зазначимо, що все більше з'являється інформація про інтерес до Луніна топових клубів після чуток, про нібито рішення Андрія відмовитися від нового контракту з мадридцями.
Луніна чекають у Серії А
За інформацією джерела, за Луніним уважно стежить семиразовий переможець Ліги чемпіонів та 19-разовий чемпіон Італії "Мілан".
Перехід Луніна дозволить "Мілану" продати свого основного воротаря Майкла Меньяна, який вважається одним із найкращих у світі.
На поточний невідомо, чи намагатиметься "Мілан" купити українця, чи спробує дочекатися 30 червня 2025 року, коли закінчиться контракт Андрія з мадридським клубом і він перейде безкоштовно.
Лунін у поточному сезоні провів за "Реал" 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та 12 "сухих" ігор. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 16 мільйонів євро.
Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби.
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