Лунін вирішив піти з Реала — за нього борються два топклуби

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін буде змушений змінити команду під час літнього трансферного вікна. Вже найближчим часом він може втратити місце в основі "королівського клубу".

Лунін вирішив піти з "Реала" і обирає нову команду, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін перестане бути основним гравцем "Реала" наприкінці цього сезону. Головний тренер команди Карло Анчелотті підтвердив, що місце у воротах мадридців знову займе Тібо Куртуа, який уже одужав після травми.

Ця ситуація розчарувала українця. Лунін вже обирає новий клуб, де зможе виходити на поле у стартовому складі. "Реал" готовий продати воротаря і може погодитися на пропозицію щодо його трансферу вже найближчого літа.

Андрій Лунін в основному складі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди перейде Лунін

Відомо про трьох претендентів на українського голкіпера. Англійський "Манчестер Юнайтед" та німецька "Баварія" потребують молодого голкіпера з досвідом гри у сильній команді. Андрій Лунін підходить під ці критерії. Обидва клуби готові заплатити за українця щонайменше 30 млн євро, що може влаштувати мадридський "Реал".

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Також на Луніна претендує французький "ПСЖ". Парижани хочуть підписати українця, щоб він конкурував із Джанлуїджі Доннаруммою, проте цей варіант Андрію не підходить.

Контракт Луніна із "Реалом" діє до літа 2025 року. Цього сезону він зіграв 27 поєдинків. У 12 із них українцеві вдавалося не пропускати голи у свої ворота.

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