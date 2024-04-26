Лунин решил уйти из Реала — за него борются два топ-клуба
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин будет вынужден сменить команду во время летнего трансферного окна. Уже в ближайшее время он может потерять место в основе "королевского клуба".
Лунин принял решение уйти из "Реала" и выбирает новую команду, сообщает Marca.
Андрей Лунин перестанет быть основным игроком "Реала" в конце этого сезона. Главный тренер команды Карло Анчелотти, подтвердил, что место в воротах мадридцев снова займет Тибо Куртуа, который уже выздоровел после травмы.
Эта ситуация разочаровала украинца. Лунин уже выбирает новый клуб, где сможет выходить на поле в стартовом составе. "Реал" готов продать вратаря и может согласиться на предложение по его трансферу уже ближайшим летом.
Куда перейдет Лунин
Известно о трех претендентах на украинского голкипера. Английский "Манчестер Юнайтед" и немецкая "Бавария" нуждаются в молодом голкипере с опытом игры в сильной команде. Андрей Лунин подходит под эти критерии. Оба клуба готовы заплатить за украинца как минимум 30 млн евро, что может устроить мадридский "Реал".
Также на Лунина претендует французский "ПСЖ". Парижане хотят подписать украинца, чтобы он конкурировал с Джанлуиджи Доннаруммой, однако этот вариант Андрею не подходит.
Контракт Лунина с "Реалом" действует до лета 2025 года. В этом сезоне он сыграл 27 поединков. В 12 из них украинцу удавалось не пропускать голы в свои ворота.
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