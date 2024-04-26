Лунин решил уйти из Реала — за него борются два топ-клуба

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин будет вынужден сменить команду во время летнего трансферного окна. Уже в ближайшее время он может потерять место в основе "королевского клуба".

Лунин принял решение уйти из "Реала" и выбирает новую команду, сообщает Marca.

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Андрей Лунин перестанет быть основным игроком "Реала" в конце этого сезона. Главный тренер команды Карло Анчелотти, подтвердил, что место в воротах мадридцев снова займет Тибо Куртуа, который уже выздоровел после травмы.

Эта ситуация разочаровала украинца. Лунин уже выбирает новый клуб, где сможет выходить на поле в стартовом составе. "Реал" готов продать вратаря и может согласиться на предложение по его трансферу уже ближайшим летом.

Андрей Лунин в основном составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда перейдет Лунин

Известно о трех претендентах на украинского голкипера. Английский "Манчестер Юнайтед" и немецкая "Бавария" нуждаются в молодом голкипере с опытом игры в сильной команде. Андрей Лунин подходит под эти критерии. Оба клуба готовы заплатить за украинца как минимум 30 млн евро, что может устроить мадридский "Реал".

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Также на Лунина претендует французский "ПСЖ". Парижане хотят подписать украинца, чтобы он конкурировал с Джанлуиджи Доннаруммой, однако этот вариант Андрею не подходит.

Контракт Лунина с "Реалом" действует до лета 2025 года. В этом сезоне он сыграл 27 поединков. В 12 из них украинцу удавалось не пропускать голы в свои ворота.

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