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Динамо получит очень большой процент от перепродажи Забарного — известны детали

28 апреля 2024 14:34
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Агабекян Карен
редактор
Динамо получит очень большой процент от перепродажи Забарного — известны детали
Илья Забарный на поле. Фото: instagram.com/afcb/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансфер центрального защитника Ильи Забарного в "Борнмут" принес киевскому "Динамо" 22,7 млн евро. При этом киевляне прописали в контракте с англичанами процент от последующей перепродажи.

Украинский блоггер Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала назвал приблизительный процент, который получат киевляне от перепродажи.

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По информации Цыганика, "Динамо" получит от перепродажи Забарного 25-30% от суммы возможного трансфера.

Источник считает, что Илью может попытаться подписать лондонский "Тоттенхэм", который мог его купить у "Динамо", но не решился.

"За Илью "Тоттенхэм" был готов давать большие деньги, но не решились. Однако я думаю, что сейчас именно они его и захотят. У "Динамо" прописан процент от перепродажи Забарного — 25 или 30%", — сказал блогер.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Забарного в 28 млн евро.

В этом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Илья Забарный
Борнмут
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