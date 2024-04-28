Динамо получит очень большой процент от перепродажи Забарного — известны детали
Трансфер центрального защитника Ильи Забарного в "Борнмут" принес киевскому "Динамо" 22,7 млн евро. При этом киевляне прописали в контракте с англичанами процент от последующей перепродажи.
Украинский блоггер Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала назвал приблизительный процент, который получат киевляне от перепродажи.
"Динамо" еще получит за Забарного солидные средства
По информации Цыганика, "Динамо" получит от перепродажи Забарного 25-30% от суммы возможного трансфера.
Источник считает, что Илью может попытаться подписать лондонский "Тоттенхэм", который мог его купить у "Динамо", но не решился.
"За Илью "Тоттенхэм" был готов давать большие деньги, но не решились. Однако я думаю, что сейчас именно они его и захотят. У "Динамо" прописан процент от перепродажи Забарного — 25 или 30%", — сказал блогер.
Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Забарного в 28 млн евро.
В этом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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