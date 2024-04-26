Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из Наполи

Хвича Кварацхелия празднует победу. Фото: Reuters/instagram.com/kvara7/

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" продолжает формировать планы на летнее трансферное окно. Очередным новичком "сине-гранатовых" может стать Хвича Кварацхелия.

Грузинский футболист хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также:

Атакующий полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия начнет следующий сезон в другой команде. Он принял решение покинуть итальянский клуб. Уже известно, что 23-летний футболист собирается продолжить карьеру в Каталонии.

Трансфер Хвичи в "Барселону"

Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до 2027 года. Клуб хотел бы сохранить одного из своих лидеров, но сам хавбек попросил его отпустить. Учитывая заслуги Хвичи перед "Наполи", он будет продан. Однако итальянцы хотят получить за футболиста не менее 70 млн евро.

Хвича Кварацхелия с болельщиками сборной Грузии. Фото: instagram.com/kvara7/

"Барселона" будет торговаться с "Наполи", чтобы снизить цену на игрока. При этом каталонцам придется продать часть своих футболистов и таким образом заработать деньги на новых игроков. Помимо Кварацхелии, каталонцы хотят пригласить Бернарду Силву из "Манчестер Сити".

Каталонский клуб может продать Араухо (в "Баварию"), Де Йонга (в "Манчестер Юнайтед") и Левандовского (в один из клубов Саудовской Аравии). Также в "Жирону" может уйти Серхи Роберто.

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия сыграл за "Наполи" 41 матч во всех турнирах. Хвича забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока.

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.