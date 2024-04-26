Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из Наполи arrow

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из Наполи

26 апреля 2024 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из Наполи
Хвича Кварацхелия празднует победу. Фото: Reuters/instagram.com/kvara7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" продолжает формировать планы на летнее трансферное окно. Очередным новичком "сине-гранатовых" может стать Хвича Кварацхелия. 

Грузинский футболист хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo

Читайте также:

Атакующий полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия начнет следующий сезон в другой команде. Он принял решение покинуть итальянский клуб. Уже известно, что 23-летний футболист собирается продолжить карьеру в Каталонии. 

Трансфер Хвичи в "Барселону" 

Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до 2027 года. Клуб хотел бы сохранить одного из своих лидеров, но сам хавбек попросил его отпустить. Учитывая заслуги Хвичи перед "Наполи", он будет продан. Однако итальянцы хотят получить за футболиста не менее 70 млн евро. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия с болельщиками сборной Грузии. Фото: instagram.com/kvara7/

"Барселона" будет торговаться с "Наполи", чтобы снизить цену на игрока. При этом каталонцам придется продать часть своих футболистов и таким образом заработать деньги на новых игроков. Помимо Кварацхелии, каталонцы хотят пригласить Бернарду Силву из "Манчестер Сити". 

Каталонский клуб может продать Араухо (в "Баварию"), Де Йонга (в "Манчестер Юнайтед") и Левандовского (в один из клубов Саудовской Аравии). Также в "Жирону" может уйти Серхи Роберто. 

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия сыграл за "Наполи" 41 матч во всех турнирах. Хвича забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. 

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

спорт
футбол
Футбол трансферы
Наполи
Хвича Кварацхелия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри