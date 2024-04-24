Гюндоган считает ошибкой трансфер в Барселону и хочет сменить клуб
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган несчастлив в "Барселоне". Ветеран хочет ближайшим летом уйти из каталонской команды.
Гюндоган разочаровался в проекте, к которому присоединился меньше года назад, сообщает Fotomac.
Илкай Гюндоган перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" летом прошлого года. Опытному 33-летнему футболисту хватило всего сезона для того, чтобы понять, что это решение было ошибочным.
Куда хочет перейти Гюндоган
Немецкий футболист согласился на переход в "Барселону" из-за того, что его жена хотела пожить на побережье Средиземного моря. Гюндоган переехал в Каталонию в качестве победителя Лиги чемпионов и быстро стал одним из лидеров "Барселоны". Однако немцы не устраивает то, как играет команда. Илкай сомневается в перспективах "сине-гранатовых".
Согласно информации турецких журналистов, у Гюндогана уже есть предложение от турецкого "Галатасарая" и нескольких клубов Саудовской Аравии. Однако приоритетом для Илкая является возвращение в английскую Премьер-лигу.
В сезоне 2023/2024 Гюндоган сыграл за "Барселону" 44 матча во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал 11 результативных передач.
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