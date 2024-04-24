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Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб

24 квітня 2024 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб
Ілкай Гюндоган після матчу за "Барселону". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган нещасливий у "Барселоні". Ветеран хоче найближчого літа піти з каталонської команди.

Гюндоган розчарувався у проєкті, до якого приєднався менш як рік тому, повідомляє Fotomac.

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Ілкай Гюндоган перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті" влітку минулого року. Досвідченому 33-річному футболісту вистачило всього сезону для того, щоб зрозуміти, що це рішення було помилковим.

Куди хоче перейти Гюндоган

Німецький футболіст погодився перейти в "Барселону" через те, що його дружина хотіла пожити на узбережжі Середземного моря. Гюндоган переїхав до Каталонії як переможець Ліги чемпіонів і швидко став одним із лідерів "Барселони". Однак німці не влаштовують те, як грає команда. Ілкай сумнівається у перспективах "синьо-гранатових".

Ілкай Гюндоган хоче піти з Барселони
Ілкай Гюндоган після поразки від "Реала". Фото: Susana Vera

Згідно з інформацією турецьких журналістів, Гюндоган вже має пропозицію від турецького "Галатасарая" та кількох клубів Саудівської Аравії. Однак пріоритетом для Ілкая є повернення до англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні 2023/2024 Гюндоган зіграв за "Барселону" 44 матчі у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив 11 результативних передач.

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