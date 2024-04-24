Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб

Ілкай Гюндоган після матчу за "Барселону". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган нещасливий у "Барселоні". Ветеран хоче найближчого літа піти з каталонської команди.

Гюндоган розчарувався у проєкті, до якого приєднався менш як рік тому, повідомляє Fotomac.

Читайте також:

Ілкай Гюндоган перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті" влітку минулого року. Досвідченому 33-річному футболісту вистачило всього сезону для того, щоб зрозуміти, що це рішення було помилковим.

Куди хоче перейти Гюндоган

Німецький футболіст погодився перейти в "Барселону" через те, що його дружина хотіла пожити на узбережжі Середземного моря. Гюндоган переїхав до Каталонії як переможець Ліги чемпіонів і швидко став одним із лідерів "Барселони". Однак німці не влаштовують те, як грає команда. Ілкай сумнівається у перспективах "синьо-гранатових".

Ілкай Гюндоган після поразки від "Реала". Фото: Susana Vera

Згідно з інформацією турецьких журналістів, Гюндоган вже має пропозицію від турецького "Галатасарая" та кількох клубів Саудівської Аравії. Однак пріоритетом для Ілкая є повернення до англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні 2023/2024 Гюндоган зіграв за "Барселону" 44 матчі у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію.

"Динамо" Київ встановило унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Левандовський піде з "Барселони" наприкінці сезону — заміну вже знайдено.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер.

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо".