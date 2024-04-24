Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб
Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган нещасливий у "Барселоні". Ветеран хоче найближчого літа піти з каталонської команди.
Гюндоган розчарувався у проєкті, до якого приєднався менш як рік тому, повідомляє Fotomac.
Ілкай Гюндоган перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті" влітку минулого року. Досвідченому 33-річному футболісту вистачило всього сезону для того, щоб зрозуміти, що це рішення було помилковим.
Куди хоче перейти Гюндоган
Німецький футболіст погодився перейти в "Барселону" через те, що його дружина хотіла пожити на узбережжі Середземного моря. Гюндоган переїхав до Каталонії як переможець Ліги чемпіонів і швидко став одним із лідерів "Барселони". Однак німці не влаштовують те, як грає команда. Ілкай сумнівається у перспективах "синьо-гранатових".
Згідно з інформацією турецьких журналістів, Гюндоган вже має пропозицію від турецького "Галатасарая" та кількох клубів Саудівської Аравії. Однак пріоритетом для Ілкая є повернення до англійської Прем'єр-ліги.
У сезоні 2023/2024 Гюндоган зіграв за "Барселону" 44 матчі у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив 11 результативних передач.
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