Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з Наполі

Хвіча Кварацхелія святкує перемогу. Фото: Reuters/instagram.com/kvara7/

Тренерський штаб каталонської "Барселони" продовжує формувати плани на літнє трансферне вікно. Ще одним новачком "синьо-гранатових" може стати Хвіча Кварацхелія.

Грузинський футболіст хоче продовжити кар'єру саме у "Барселоні", повідомляє Mundo Deportivo.

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Атакувальний півзахисник італійського "Наполі" та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія розпочне наступний сезон в іншій команді. Він вирішив залишити італійський клуб. Вже відомо, що 23-річний футболіст має намір продовжити кар'єру у Каталонії.

Трансфер Хвічі до "Барселони"

Контракт Кварацхелії з "Наполі" діє до 2027 року. Клуб хотів би зберегти одного зі своїх лідерів, але сам хавбек попросив його відпустити. Враховуючи заслуги Хвічі перед "Наполі", його буде продано. Проте італійці хочуть отримати за футболіста щонайменше 70 млн євро.

Хвіча Кварацхелія із уболівальниками збірної Грузії. Фото: instagram.com/kvara7/

"Барселона" торгуватиметься з "Наполі", щоб знизити ціну на гравця. При цьому каталонцям доведеться продати частину своїх футболістів і, таким чином, заробити гроші на нових гравців. Окрім Кварацхелії, каталонці хочуть запросити Бернарду Сілву з "Манчестер Сіті".

Каталонський клуб може продати Араухо (в "Баварію"), Де Йонга (в "Манчестер Юнайтед") та Левандовського (в один із клубів Саудівської Аравії). Також у "Жирону" може піти Серхі Роберто.

У сезоні 2023/2024 Кварацхелія зіграв за "Наполі" 41 матч у всіх турнірах. Хвіча забив 10 голів та зробив 7 результативних передач.

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