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Мудриком заинтересовались известные клубы — Челси может продать игрока

26 апреля 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудриком заинтересовались известные клубы — Челси может продать игрока
Михаил Мудрик после поражения "Челси". Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может начать следующий сезон в другой команде. Речь идет об аренде молодого футболиста сроком на 12 месяцев.

"Челси" готов отпустить украинца, но не собирается его продавать, сообщает Fichajes

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Руководство "Челси" приняло решение отправить некоторых футболистов в аренду в сезоне 2024/2025. Среди них может оказаться и Михаил Мудрик. Украинец окажется в команде, которая сможет гарантировать ему стабильное место в основном составе. 

Куда перейдет Мудрик 

Известно как минимум о двух клубах, которых хотят пригласить 23-летнего полузащитника "Челси". Речь идет о туринском "Ювентусе" и лондонском "Арсенале", который интересовался Мудриком еще до трансфера Михаила в "Челси". 

Клуб, который возьмут Мудрика в аренду, должен будет самостоятельно платить ему зарплату. В контракте не будет пункта о возможности выкупа контракта футболиста. Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что смена команды пойдет украинцу на пользу. 

Михаил Мудрик уйдет из Челси
Футболисты "Челси" празднуют гол. Фото: Reuters/Toby Melville

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 31 матч во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Трансфер в "Ювентус" или "Арсенал" будет означать, что украинец в следующем сезоне сыграет в еврокубках. 

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

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