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Мудриком зацікавилися відомі клуби — Челсі може продати гравця

26 квітня 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудриком зацікавилися відомі клуби — Челсі може продати гравця
Михайло Мудрик після поразки "Челсі". Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може розпочати наступний сезон в іншій команді. Йдеться про оренду молодого футболіста терміном на 12 місяців.

"Челсі" готовий відпустити українця, але не збирається його продавати, повідомляє Fichajes.

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Керівництво "Челсі" прийняло рішення відправити деяких футболістів в оренду у сезоні 2024/2025. Серед них може бути Михайло Мудрик. Українець опиниться у команді, яка зможе гарантувати йому стабільне місце в основному складі.

Куди перейде Мудрик

Відомо як мінімум про два клуби, яких хочуть запросити 23-річного півзахисника "Челсі". Йдеться про туринський "Ювентус" та лондонський "Арсенал", який цікавився Мудриком ще до трансферу Михайла в "Челсі".

Клуб, який візьмуть Мудрика в оренду, має самостійно платити йому зарплату. У контракті не буде пункту можливості викупу контракту футболіста. Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вважає, що зміна команди піде українцю на користь.

Михайло Мудрік піде з Челсі
Футболісти "Челсі" святкують гол. Фото: Reuters/Toby Melville

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 31 матч у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі. Трансфер до "Ювентуса" або "Арсеналу" означатиме, що українець наступного сезону зіграє в єврокубках.

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