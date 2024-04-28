Динамо отримає дуже великий відсоток від перепродажу Забарного — відомі деталі

Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/afcb/

Трансфер центрального захисника Іллі Забарного у "Борнмут" приніс київському "Динамо" 22,7 млн євро. При цьому кияни прописали у контракті з англійцями відсоток від наступного перепродажу.

Український блогер Ігор Циганик у ефірі свого YouTube-каналу назвав приблизний відсоток, який отримають кияни від перепродажу.

Читайте також:

"Динамо" ще отримає за Забарного солідні кошти

За інформацією Циганика, "Динамо" отримає від перепродажу Забарного 25-30% від суми можливого трансферу.

Джерело вважає, що Іллю може спробувати підписати лондонський "Тоттенгем", який міг його купити у "Динамо", але не наважився.

"За Іллю "Тоттенгем" був готовий давати великі гроші, але не наважилися. Проте я думаю, що зараз саме вони його і захочуть. У "Динамо" прописаний відсоток від перепродажу Забарного — 25 або 30%", — сказав блогер.

Зазначимо, що наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Забарного в 28 млн євро.

Цього сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах та забив один м’яч.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі".

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.