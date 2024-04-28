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Динамо отримає дуже великий відсоток від перепродажу Забарного — відомі деталі

28 квітня 2024 14:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо отримає дуже великий відсоток від перепродажу Забарного — відомі деталі
Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/afcb/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансфер центрального захисника Іллі Забарного у "Борнмут" приніс київському "Динамо" 22,7 млн євро. При цьому кияни прописали у контракті з англійцями відсоток від наступного перепродажу.

Український блогер Ігор Циганик у ефірі свого YouTube-каналу назвав приблизний відсоток, який отримають кияни від перепродажу.

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За інформацією Циганика, "Динамо" отримає від перепродажу Забарного 25-30% від суми можливого трансферу.

Джерело вважає, що Іллю може спробувати підписати лондонський "Тоттенгем", який міг його купити у "Динамо", але не наважився.

"За Іллю "Тоттенгем" був готовий давати великі гроші, але не наважилися. Проте я думаю, що зараз саме вони його і захочуть. У "Динамо" прописаний відсоток від перепродажу Забарного — 25 або 30%", — сказав блогер.

Зазначимо, що наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Забарного в 28 млн євро.

Цього сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах та забив один м’яч.

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Динамо
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Ілля Забарний
Борнмут
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