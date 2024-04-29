Забарний допоміг Борнмут встановити унікальний рекорд

Ілля Забарний під час матчу АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футбольний клуб "Борнмут" гарантував собі участь в англійській Прем'єр-лізі наступного сезону. Команда, за яку грає Ілля Забарний, встановила свій персональний рекорд в АПЛ.

"Борнмут" встановив рекорд клубу за кількістю балів за сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У рамках 35-го туру чемпіонату Англії з футболу "Борнмут" розгромив удома "Брайтон" з рахунком 3:0. Таким чином, команду, яку перед стартом сезону вважали одним з аутсайдерів АПЛ, набрала 48 очок. У "вишень" по 13 перемог та поразок, ще 9 матчів вони зіграли внічию.

Забарний святкує перемогу "Борнмуту". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Рекорд "Борнмуту"

Підопічні Андоні Іраоли перевершили своє власне досягнення, яке було встановлено у сезоні 2016/2017. Тоді "Борнмуту" вдалося набрати 46 балів за весь сезон.

Після 35 турів "вишні" посідають десяте місце у турнірній таблиці. Ілля Забарний є одним із лідерів команди. Він відіграв перші 34 матчі в основі "Борнмуту" з першої до останньої хвилини. Гру з "Брайтоном" українець пропустив лише через травму.

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