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Забарний вперше у сезоні не потрапив у заявку на матч АПЛ — відома причина

28 квітня 2024 16:31
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Агабекян Карен
редактор
Забарний вперше у сезоні не потрапив у заявку на матч АПЛ — відома причина
Український захисник Ілля Забарний радіє перемозі над "Вулверхемптоном". Фото: "Борнмут"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українського центрального захисника Іллі Забарного несподівано не опинилося у заявці "Борнмута" на гру 35-го туру АПЛ. У цьому матчі "вишні" зіграють проти "Брайтона".

Пізніше про причину відсутності Забарного повідомив журналіст Кріс Темпл у соцмережах.

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За інформацією джерела, український центральний захисник захворів і тому пропустить матч.

Цікаво, що цього сезону Забарний вперше пропустив гру "Борнмута" в АПЛ. Українець завжди був у строю. Востаннє він не грав у АПЛ 6 травня 2023 року, коли "вишні" програли "Челсі" (1:3) у минулому чемпіонаті.

Цього сезону "залізна людина" з Києва пропускала матч 29 серпня, коли "вишні" в 1/32 фіналу Кубка англійської ліги грали проти "Свонсі" (3:2).

Також Забарний був лідером за кількістю зіграного часу у топ-5 лігах серед гравців до 21 року.

Зазначимо, що цього сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах і забив один м'яч.

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футбол
Ілля Забарний
Борнмут
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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