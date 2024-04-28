Забарный впервые в сезоне не попал в заявку на матч АПЛ — известна причина
Украинского центрального защитника Ильи Забарного неожиданно не оказалось в заявке "Борнмута" на игру 35-го тура АПЛ. В этом матче "вишни" сыграют против "Брайтона".
Позже о причине отсутствия Забарного сообщил журналист Крис Темпл в соцсетях.
Three changes from our midweek win 🔁— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 28, 2024
Let's keep it rolling, Chez 🍒 pic.twitter.com/aDPn1UB77n
Что Случилось с Забарным и почему это неожиданно
По информации источника, украинский центральный защитник заболел и поэтому пропустит матч.
Интересно, что в текущем сезоне Забарный впервые пропустил игру "Борнмута" в АПЛ. Украинец всегда был в строю. Последний раз он не играл в АПЛ 6 мая 2023 года, когда "вишни" проиграли "Челси" (1:3) в прошлом чемпионате.
В текущем сезоне "железный человек" из Киева пропускал матч 29 августа, когда "вишни" в 1/32 финала Кубка английской лиги играли против "Свонси" (3:2).
Также Забарный был лидером по количеству сыгранного времени в топ-5 лигах среди игроков до 21 года.
Отметим, что в этом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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