Забарный впервые в сезоне не попал в заявку на матч АПЛ — известна причина

Украинский защитник Илья Забарный радуется победе над "Вулверхэмптоном". Фото: "Борнмут"

Украинского центрального защитника Ильи Забарного неожиданно не оказалось в заявке "Борнмута" на игру 35-го тура АПЛ. В этом матче "вишни" сыграют против "Брайтона".

Позже о причине отсутствия Забарного сообщил журналист Крис Темпл в соцсетях.

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Three changes from our midweek win 🔁



Let's keep it rolling, Chez 🍒 pic.twitter.com/aDPn1UB77n — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 28, 2024

Что Случилось с Забарным и почему это неожиданно

По информации источника, украинский центральный защитник заболел и поэтому пропустит матч.

Интересно, что в текущем сезоне Забарный впервые пропустил игру "Борнмута" в АПЛ. Украинец всегда был в строю. Последний раз он не играл в АПЛ 6 мая 2023 года, когда "вишни" проиграли "Челси" (1:3) в прошлом чемпионате.

В текущем сезоне "железный человек" из Киева пропускал матч 29 августа, когда "вишни" в 1/32 финала Кубка английской лиги играли против "Свонси" (3:2).

Также Забарный был лидером по количеству сыгранного времени в топ-5 лигах среди игроков до 21 года.

Отметим, что в этом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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