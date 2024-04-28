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Забарный впервые в сезоне не попал в заявку на матч АПЛ — известна причина

28 апреля 2024 16:31
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Агабекян Карен
редактор
Забарный впервые в сезоне не попал в заявку на матч АПЛ — известна причина
Украинский защитник Илья Забарный радуется победе над "Вулверхэмптоном". Фото: "Борнмут"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинского центрального защитника Ильи Забарного неожиданно не оказалось в заявке "Борнмута" на игру 35-го тура АПЛ. В этом матче "вишни" сыграют против "Брайтона".

Позже о причине отсутствия Забарного сообщил журналист Крис Темпл в соцсетях.

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По информации источника, украинский центральный защитник заболел и поэтому пропустит матч.

Интересно, что в текущем сезоне Забарный впервые пропустил игру "Борнмута" в АПЛ. Украинец всегда был в строю. Последний раз он не играл в АПЛ 6 мая 2023 года, когда "вишни" проиграли "Челси" (1:3) в прошлом чемпионате.

В текущем сезоне "железный человек" из Киева пропускал матч 29 августа, когда "вишни" в 1/32 финала Кубка английской лиги играли против "Свонси" (3:2).

Также Забарный был лидером по количеству сыгранного времени в топ-5 лигах среди игроков до 21 года.

Отметим, что в этом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

футбол
Илья Забарный
Борнмут
АПЛ
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