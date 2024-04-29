Слот розповів, чи залишиться Салах в Ліверпулі

Мохамед Салах після матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/David Klein

Форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах знову посварився із тренером Юргеном Клоппом. Відновилися чутки про те, що єгиптянин улітку змінить клуб.

Майбутній наставник "червоних" Арне Слот прокоментував ситуацію, повідомляє Givemesport.

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Англійський "Ліверпуль" не зміг обіграти "Вест Гем" у рамках Прем'єр-ліги. Команди завершили зустріч із рахунком 2:2, і ця нічия продовжила серію невдалих поєдинків "червоних".

Арне Слот хоче залишити Салаха у "Ліверпулі". Фото^ Reuters/Russell Cheyne

Атмосфера у роздягальні "Ліверпуля" зіпсувалася, це вплинуло на стосунки між головним тренером Юргеном Клоппом та лідером атак "червоних" Мохаммедом Салахом. Вони знову посварилися під час матчу, через що з'явилися чутки про майбутній трансфер єгиптянина.

Що Слот сказав про Салаха

Нідерландський тренер, який має влітку очолити "Ліверпуль", уже прокоментував ситуацію з форвардом "червоних". Контракт Салаха з клубом діє до літа 2025 року, проте форвард готовий погодитись змінити клуб і переїхати до Саудівської Аравії.

Мохаммед Салах посварився із Юргеном Клоппом. Фото: Reuters/David Klein

Слот хоче, щоб Салах залишився у "Ліверпулі". Тренер намагатиметься переконати керівництво клубу продовжити контракт і з єгиптянином, і з ще одним лідером команди. Йдеться про Трента Александера-Арнольда.

Водночас "Ліверпуль" може вирішити продати Салаха, щоб заробити близько 80 млн євро. У сезоні 2023/2024 форвард забив за "Ліверпуль" 24 голи й зробив 12 результативних передач.

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