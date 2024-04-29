Слот рассказал, останется ли Салах в Ливерпуле
Форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах снова поссорился с тренером Юргеном Клоппом. Возобновились слухи о том, что египтянин летом сменит клуб.
Будущий наставник "красных" Арне Слот прокомментировал ситуацию, сообщает Givemesport.
Английский "Ливерпуль" не сумел обыграть "Вест Хэм" в рамках Премьер-лиги. Команды завершили встречу со счетом 2:2, и эта ничья продолжила серию неудачных поединков "красных".
Атмосфера в раздевалке "Ливерпуля" испортилась, это повлияло на отношения между главным тренером Юргеном Клоппом и лидером атак "красных" Мохаммедом Салахом. Они снова поссорились прямо во время матча, из-за чего появились слухи о будущем трансфере египтянина.
Что Слот сказал о Салахе
Нидерландский тренер, который должен летом возглавить "Ливерпуль", уже прокомментировал ситуацию с форвардом "красных". Контракт Салаха с клубом действует до лета 2025 года, однако форвард готов согласиться сменить клуб и переехать в Саудовскую Аравию.
Слот хочет, чтобы Салах остался в "Ливерпуле". Тренер постарается убедить руководство клуба продлить контракт и с египтянином, и с еще одним лидером команды. Речь идет о Тренте Александере-Арнольде.
В то же время "Ливерпуль" может решить продать Салаха, чтобы заработать порядка 80 млн евро. В сезоне 2023/2024 форвард забил за "Ливерпуль" 24 гола и сделал 12 результативных передач.
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