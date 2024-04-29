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Слот рассказал, останется ли Салах в Ливерпуле

29 апреля 2024 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Слот рассказал, останется ли Салах в Ливерпуле
Мохамед Салах после матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах снова поссорился с тренером Юргеном Клоппом. Возобновились слухи о том, что египтянин летом сменит клуб.

Будущий наставник "красных" Арне Слот прокомментировал ситуацию, сообщает Givemesport

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Английский "Ливерпуль" не сумел обыграть "Вест Хэм" в рамках Премьер-лиги. Команды завершили встречу со счетом 2:2, и эта ничья продолжила серию неудачных поединков "красных". 

Арне Слот возглавит Ливерпуль
Арне Слот хочет оставить Салаха в "Ливерпуле". Фото^ Reuters/Russell Cheyne

Атмосфера в раздевалке "Ливерпуля" испортилась, это повлияло на отношения между главным тренером Юргеном Клоппом и лидером атак "красных" Мохаммедом Салахом. Они снова поссорились прямо во время матча, из-за чего появились слухи о будущем трансфере египтянина. 

Что Слот сказал о Салахе 

Нидерландский тренер, который должен летом возглавить "Ливерпуль", уже прокомментировал ситуацию с форвардом "красных". Контракт Салаха с клубом действует до лета 2025 года, однако форвард готов согласиться сменить клуб и переехать в Саудовскую Аравию. 

Мохаммед Салах поссорился с Юргеном Клоппом
Мохаммед Салах поссорился с Юргеном Клоппом. Фото: Reuters/David Klein

Слот хочет, чтобы Салах остался в "Ливерпуле". Тренер постарается убедить руководство клуба продлить контракт и с египтянином, и с еще одним лидером команды. Речь идет о Тренте Александере-Арнольде. 

В то же время "Ливерпуль" может решить продать Салаха, чтобы заработать порядка 80 млн евро. В сезоне 2023/2024 форвард забил за "Ливерпуль" 24 гола и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.

За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение. 

спорт
футбол
Ливерпуль
Мохамед Салах
Арне Слот

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