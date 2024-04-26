Арте Слот рассказал, будет ли тренировать Ливерпуль
Руководство английского "Ливерпуля" определилось с основным кандидатом на роль главного тренера команды. Арне Слот ближайшим летом заменит на "Энфилде" Юргена Клоппа.
Слот откровенно рассказал о своих планах, сообщает ESPN.
Нидерландский тренер Арне Слот польщен возможностью возглавить "Ливерпуль". Контракт 45-летнего специалиста с клубом "Фейеноорд" из Роттердама действует до лета 2026 года, однако он хочет как можно быстрее переехать в Англию.
Арне Слот в "Ливерпуле"
Наставник "Фейеноорда" ожидает, что переговоры двух клубов завершатся в ближайшие недели. Недавно он подписал новый трехлетний контракт с роттердамцами и отклонил предложения "Лидс Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", чтобы посвятить свое будущее "Фейеноорду". Однако запрос от "Ливерпуля" все изменил.
"Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что клубы ведут переговоры. Я будто сижу в зале ожидания и надеюсь, что все пройдет именно так, как надо. Очевидно, что я хочу тренировать "Ливерпуль", — сказал Слот.
"Фейеноорд" требует от английского клуба девяти миллионов евро в качестве компенсации. Слот стал главным кандидатом на пост главного тренера команды после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере".
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