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Арте Слот рассказал, будет ли тренировать Ливерпуль

26 апреля 2024 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арте Слот рассказал, будет ли тренировать Ливерпуль
Арне Слот руководит игрой "Фейеноорда". Фото: Reuters/Russell Cheyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Ливерпуля" определилось с основным кандидатом на роль главного тренера команды. Арне Слот ближайшим летом заменит на "Энфилде" Юргена Клоппа. 

Слот откровенно рассказал о своих планах, сообщает ESPN

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Нидерландский тренер Арне Слот польщен возможностью возглавить "Ливерпуль". Контракт 45-летнего специалиста с клубом "Фейеноорд" из Роттердама действует до лета 2026 года, однако он хочет как можно быстрее переехать в Англию. 

Арне Слот возглавит Ливерпуль
Арне Слот возглавит "Ливерпуль". Фото: Reuters/Lisi Niesner

Арне Слот в "Ливерпуле" 

Наставник "Фейеноорда" ожидает, что переговоры двух клубов завершатся в ближайшие недели. Недавно он подписал новый трехлетний контракт с роттердамцами и отклонил предложения "Лидс Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", чтобы посвятить свое будущее "Фейеноорду". Однако запрос от "Ливерпуля" все изменил. 

"Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что клубы ведут переговоры. Я будто сижу в зале ожидания и надеюсь, что все пройдет именно так, как надо. Очевидно, что я хочу тренировать "Ливерпуль", — сказал Слот. 

"Фейеноорд" требует от английского клуба девяти миллионов евро в качестве компенсации. Слот стал главным кандидатом на пост главного тренера команды после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере". 

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

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тренер
Арне Слот

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