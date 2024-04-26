Арте Слот розповів, чи тренуватиме Ліверпуль

Арне Слот керує грою "Фейєнорда". Фото: Reuters/Russell Cheyne

Керівництво англійського "Ліверпуля" визначилося з основним кандидатом на роль головного тренера команди. Арне Слот найближчого літа замінить на "Енфілді" Юргена Клоппа.

Слот відверто розповів про свої плани, повідомляє ESPN.

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Арне Слот очолить "Ліверпуль". Фото: Reuters/Lisi Niesner

Арне Слот у "Ліверпулі"

Наставник "Фейєнорда" очікує, що переговори двох клубів завершаться найближчими тижнями. Нещодавно він підписав новий трирічний контракт із роттердамцями та відхилив пропозиції "Лідс Юнайтед" та "Тоттенгем Хотспур", щоб присвятити своє майбутнє "Фейєнорду". Проте запит від Ліверпуля все змінив.

"Єдине, що я можу сказати з цього приводу, це те, що клуби ведуть переговори. Я ніби сиджу в залі очікування і сподіваюся, що все пройде саме так, як треба. Очевидно, що я хочу тренувати "Ліверпуль", — сказав Слот.

"Феєнорд" вимагає від англійського клубу дев'яти мільйонів євро як компенсацію. Слот став головним кандидатом на посаду головного тренера команди після рішення Хабі Алонсо залишитися у "Баєрі".

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