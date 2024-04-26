Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арте Слот розповів, чи тренуватиме Ліверпуль arrow

Арте Слот розповів, чи тренуватиме Ліверпуль

26 квітня 2024 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арте Слот розповів, чи тренуватиме Ліверпуль
Арне Слот керує грою "Фейєнорда". Фото: Reuters/Russell Cheyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського "Ліверпуля" визначилося з основним кандидатом на роль головного тренера команди. Арне Слот найближчого літа замінить на "Енфілді" Юргена Клоппа.

Слот відверто розповів про свої плани, повідомляє ESPN.

Читайте також:

Нідерландський тренер Арне Слот задоволений можливістю очолити "Ліверпуль". Контракт 45-річного фахівця з клубом "Фейєнорд" з Роттердама діє до літа 2026 року, проте він хоче якнайшвидше переїхати до Англії.

Арне Слот очолить Ліверпуль
Арне Слот очолить "Ліверпуль". Фото: Reuters/Lisi Niesner

Арне Слот у "Ліверпулі"

Наставник "Фейєнорда" очікує, що переговори двох клубів завершаться найближчими тижнями. Нещодавно він підписав новий трирічний контракт із роттердамцями та відхилив пропозиції "Лідс Юнайтед" та "Тоттенгем Хотспур", щоб присвятити своє майбутнє "Фейєнорду". Проте запит від Ліверпуля все змінив.

"Єдине, що я можу сказати з цього приводу, це те, що клуби ведуть переговори. Я ніби сиджу в залі очікування і сподіваюся, що все пройде саме так, як треба. Очевидно, що я хочу тренувати "Ліверпуль", — сказав Слот. 

"Феєнорд" вимагає від англійського клубу дев'яти мільйонів євро як компенсацію. Слот став головним кандидатом на посаду головного тренера команди після рішення Хабі Алонсо залишитися у "Баєрі".

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.

спорт
футбол
Ліверпуль
тренер
Арне Слот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри