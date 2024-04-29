Умер бывший тренер сборной Украины по футболу

Михаил Фоменко (первый слева) перед матчем сборной Украины. Фото: УНИАН

Известный спортивный тренер Михаил Фоменко умер на 76 году жизни. Бывший главный тренер сборной Украины последние восемь лет находился на пенсии.

Фоменко выводил национальную команду на чемпионат Европы в 2016 году, напоминает Ассоциация футбола Сумской области.

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Михаил Фоменко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Что известно о Фоменко

Во время игровой карьеры будущий тренер сборной Украины выступал на позиции защитника и хавбека. Он выступал за "Зарю" и киевское "Динамо".

В качестве тренера Фоменко поработал с 16 командами в СССР, Украине, Гвинее и даже в Ираке. Он выигрывал чемпионат и Кубок Украины с "Динамо", доходил до финала национального Кубка со столичным клубом ЦСКА.

С 2012 по 2016 годы Фоменко работал главным тренером сборной Украины, которую вывел на чемпионат Европы-2016. "Сине-желтые" неудачно выступили на этом турнире, и после его окончания тренер ушел в отставку. С тех пор Михаил Иванович больше не работал. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

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