Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Умер бывший тренер сборной Украины по футболу arrow

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу

29 апреля 2024 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу
Михаил Фоменко (первый слева) перед матчем сборной Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный спортивный тренер Михаил Фоменко умер на 76 году жизни. Бывший главный тренер сборной Украины последние восемь лет находился на пенсии. 

Фоменко выводил национальную команду на чемпионат Европы в 2016 году, напоминает Ассоциация футбола Сумской области

Читайте также:

Пришло трагическое известие о смерти легендарного украинского тренера. Михаил Фоменко скончался в возрасте 75 лет. Он успел поработать с многими клубами как в Украине, так и за ее пределами. 

Михаил Фоменко умер от онкологии
Михаил Фоменко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Что известно о Фоменко 

Во время игровой карьеры будущий тренер сборной Украины выступал на позиции защитника и хавбека. Он выступал за "Зарю" и киевское "Динамо". 

В качестве тренера Фоменко поработал с 16 командами в СССР, Украине, Гвинее и даже в Ираке. Он выигрывал чемпионат и Кубок Украины с "Динамо", доходил до финала национального Кубка со столичным клубом ЦСКА. 

С 2012 по 2016 годы Фоменко работал главным тренером сборной Украины, которую вывел на чемпионат Европы-2016. "Сине-желтые" неудачно выступили на этом турнире, и после его окончания тренер ушел в отставку. С тех пор Михаил Иванович больше не работал. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение. 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
тренер
Михаил Фоменко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри