Умер бывший тренер сборной Украины по футболу
Известный спортивный тренер Михаил Фоменко умер на 76 году жизни. Бывший главный тренер сборной Украины последние восемь лет находился на пенсии.
Фоменко выводил национальную команду на чемпионат Европы в 2016 году, напоминает Ассоциация футбола Сумской области.
Пришло трагическое известие о смерти легендарного украинского тренера. Михаил Фоменко скончался в возрасте 75 лет. Он успел поработать с многими клубами как в Украине, так и за ее пределами.
Что известно о Фоменко
Во время игровой карьеры будущий тренер сборной Украины выступал на позиции защитника и хавбека. Он выступал за "Зарю" и киевское "Динамо".
В качестве тренера Фоменко поработал с 16 командами в СССР, Украине, Гвинее и даже в Ираке. Он выигрывал чемпионат и Кубок Украины с "Динамо", доходил до финала национального Кубка со столичным клубом ЦСКА.
С 2012 по 2016 годы Фоменко работал главным тренером сборной Украины, которую вывел на чемпионат Европы-2016. "Сине-желтые" неудачно выступили на этом турнире, и после его окончания тренер ушел в отставку. С тех пор Михаил Иванович больше не работал. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
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