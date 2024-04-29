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Помер колишній тренер збірної України з футболу

29 квітня 2024 10:05
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Помер колишній тренер збірної України з футболу
Михайло Фоменко (перший зліва) перед матчем збірної України Фото: УНІАН
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Відомий спортивний тренер Михайло Фоменко помер на 76-му році життя. Колишній головний тренер збірної України останні вісім років перебував на пенсії.

Фоменко виводив національну команду на чемпіонат Європи у 2016 році, нагадує Асоціація футболу Сумської області.

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Надійшла трагічна звістка про смерть легендарного українського тренера. Михайло Фоменко помер у віці 75 років. Він встиг попрацювати з багатьма клубами як в Україні, так і за її межами.

Михайло Фоменко помер від онкології
Михайло Фоменко відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Що відомо про Фоменка

Під час ігрової кар'єри майбутній тренер збірної України виступав на позиції захисника та хавбека. Він виступав за "Зорю" та київське "Динамо".

Як тренер Фоменко попрацював із 16 командами в СРСР, Україні, Гвінеї й навіть в Іраку. Він вигравав чемпіонат та Кубок України з "Динамо", доходив до фіналу національного Кубка зі столичним клубом ЦСКА.

З 2012 до 2016 року Фоменко працював головним тренером збірної України, яку вивів на чемпіонат Європи-2016. "Синьо-жовті" невдало виступили на цьому турнірі й після його закінчення тренер пішов у відставку. З того часу Михайло Іванович більше не працював. Останніми роками він боровся з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів. 

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
тренер
Михайло Фоменко

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