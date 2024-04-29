Лунин окончательно решил уйти из Реала и уже выбрал новый клуб

Андрей Лунин перед матчем мадридского "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин готовится к трансферу в другой клуб. Футболист сборной Украины принял решение кардинально изменить свою карьеру.

Лунин уже выбрал команду, в которой хочет выступать после "Реала", сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Андрей Лунин окончательно решил уйти из "Реала" после разговора с главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянский наставник не гарантирует украинцу место в основе "королевского клуба" после возвращения на поле Тибо Куртуа. При этом "Реал" не готов согласиться на требование 25-летнего голкипера и не станет повышать ему зарплату.

Андрей Лунин в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Juan Medina

Где будет играть Лунин

Сразу несколько известных европейских клубов заинтересованы в сотрудничестве с украинцем. Андрея хотят подписать "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед". Однако во французском и немецком клубах вратарю придется конкурировать за место в стартовом составе с Джанлуиджи Доннаруммой и Мануэлем Нойером соответственно.

Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Именно по этой причине Лунин принял решение согласиться на предложение "Манчестер Юнайтед". В английской команде Андрею гарантировали, что он займет место в воротах в первых же матчах после трансфера.

Ожидается, что "красные дьяволы" предложат "Реалу" 40 млн евро за украинского вратаря. Контракт Лунина с мадридским клубом истекает летом 2025 года. В этом сезоне Андрею удалось стать основным голкипером "бланкос" из-за травмы Тибо Куртуа и неубедительной игры Кепы Аррисабалаги.

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.

За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.