Забарный помог Борнмуту установить уникальный рекорд

Илья Забарный во время матча АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футбольный клуб "Борнмут" гарантировал себе участие в английской Премьер-лиге на следующий сезон. Команда, за которую играет Илья Забарный, установила свой персональный рекорд в АПЛ.

"Борнмут" установил рекорд клуба по количеству баллов за сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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В рамках 35 тура чемпионата Англии по футболу "Борнмут" разгромил дома "Брайтон" со счетом 3:0. Таким образом команду, которую перед стартом сезона считали одним из аутсайдеров АПЛ, набрала 48 очков. У "вишен" по 13 побед и поражений, еще 9 матчей они сыграли вничью.

Забарный празднует победу "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Рекорд "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы превзошли свое собственное достижение, которые было установлено в сезоне 2016/2017. Тогда "Борнмуту" удалось набрать 46 баллов за весь сезон.

После 35 туров "вишни" занимают десятое место в турнирной таблице. Илья Забарный является одним из лидеров команды. Он отыграл первые 34 матча в основе "Борнмута" с первой до последней минуты. Игру с "Брайтоном" украинец пропустил только из-за травмы.

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