Тоттенхэм сделает Шахтеру предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков летом может переехать в английскую Премьер-лигу. Определился лидер в борьбе за молодого футболиста.
"Тоттенхэм" сделает приоритетным трансфер Судакова во время летнего окна, сообщает TEAMtalk.
Донецкий "Шахтер" ближайшим летом получит сразу несколько предложений по 21-летнему Георгию Судакову. В нынешнем сезоне молодой футболист стал одним из лидеров "горняков", которые могут заработать большие деньги на продаже игрока.
Трансфер Судакова в "Тоттенхэм"
За последние полгода неоднократно появлялись слухи об интересе к хавбеку многих европейских клубов. В связи с этим трансфером называли "Наполи, "Ювентус", "Атлетико" и "Челси". Также недавно стало известно, что Судаков может перейти в "Арсенал".
Однако "канониры" могут снова упустить украинского игрока, как это уже было в случае Михаила Мудрика. Конкуренцию "Арсеналу" хочет составить "Тоттенхэм". Руководство "шпор" готово заплатить за Судакова 60 млн евро. Агент полузащитник Вадим Шаблий уже прибыл в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом".
В сезоне 2023/2024 Судаков забил за "Шахтер" восемь голов и сделал одну результативную передачу в 31 матче.
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