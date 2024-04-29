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Тоттенхэм сделает Шахтеру предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться

29 апреля 2024 12:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тоттенхэм сделает Шахтеру предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться
Георгий Судаков в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков летом может переехать в английскую Премьер-лигу. Определился лидер в борьбе за молодого футболиста. 

"Тоттенхэм" сделает приоритетным трансфер Судакова во время летнего окна, сообщает TEAMtalk

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Донецкий "Шахтер" ближайшим летом получит сразу несколько предложений по 21-летнему Георгию Судакову. В нынешнем сезоне молодой футболист стал одним из лидеров "горняков", которые могут заработать большие деньги на продаже игрока. 

Шахтер Донецк может продать Судакова
Георгий Судаков перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Трансфер Судакова в "Тоттенхэм" 

За последние полгода неоднократно появлялись слухи об интересе к хавбеку многих европейских клубов. В связи с этим трансфером называли "Наполи, "Ювентус", "Атлетико" и "Челси". Также недавно стало известно, что Судаков может перейти в "Арсенал". 

Георгий Судаков может уйти из Шахтера
Георгий Судаков обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Однако "канониры" могут снова упустить украинского игрока, как это уже было в случае Михаила Мудрика. Конкуренцию "Арсеналу" хочет составить "Тоттенхэм". Руководство "шпор" готово заплатить за Судакова 60 млн евро. Агент полузащитник Вадим Шаблий уже прибыл в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом". 

В сезоне 2023/2024 Судаков забил за "Шахтер" восемь голов и сделал одну результативную передачу в 31 матче. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Слот рассказал, останется ли Салах в "Ливерпуле". 

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.

За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов.

спорт
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Георгий Судаков

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