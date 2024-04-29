Тоттенгем зробить Шахтарю пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков влітку може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. Визначився лідер у боротьбі за молодого футболіста.
"Тоттенгем" зробить пріоритетним трансфер Судакова під час літнього вікна, повідомляє TEAMtalk.
Донецький "Шахтар" найближчого літа отримає відразу кілька пропозицій щодо 21-річного Георгія Судакова. Нинішнього сезону молодий футболіст став одним із лідерів "гірників", які можуть заробити великі гроші на продажі гравця.
Трансфер Судакова до "Тоттенгема"
За останні пів року неодноразово з'являлися чутки про інтерес до хавбека багатьох європейських клубів. У зв'язку з цим трансфером називали "Наполі, "Ювентус", "Атлетіко" та "Челсі". Також нещодавно стало відомо, що Судаков може перейти до "Арсенала".
Проте "каноніри" можуть знову проґавити українського гравця, як це вже було у випадку Михайла Мудрика. Конкуренцію "Арсеналу" хоче скласти "Тоттенгем". Керівництво "шпор" готове заплатити за Судакова 60 млн євро. Агент півзахисник Вадим Шаблій вже прибув до Лондона на переговори з "Тоттенгемом".
У сезоні 2023/2024 Судаков забив за "Шахтар" вісім голів і зробив одну результативну передачу у 31 матчі.
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