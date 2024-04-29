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Тоттенгем зробить Шахтарю пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися

29 квітня 2024 12:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тоттенгем зробить Шахтарю пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися
Георгій Судаков у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков влітку може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. Визначився лідер у боротьбі за молодого футболіста.

"Тоттенгем" зробить пріоритетним трансфер Судакова під час літнього вікна, повідомляє TEAMtalk.

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Донецький "Шахтар" найближчого літа отримає відразу кілька пропозицій щодо 21-річного Георгія Судакова. Нинішнього сезону молодий футболіст став одним із лідерів "гірників", які можуть заробити великі гроші на продажі гравця.

Шахтар Донецьк може продати Судакова
Георгій Судаков перед матчем Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансфер Судакова до "Тоттенгема"

За останні пів року неодноразово з'являлися чутки про інтерес до хавбека багатьох європейських клубів. У зв'язку з цим трансфером називали "Наполі, "Ювентус", "Атлетіко" та "Челсі". Також нещодавно стало відомо, що Судаков може перейти до "Арсенала".

Георгій Судаков може піти із Шахтаря
Георгій Судаков обіграє суперника. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Проте "каноніри" можуть знову проґавити українського гравця, як це вже було у випадку Михайла Мудрика. Конкуренцію "Арсеналу" хоче скласти "Тоттенгем". Керівництво "шпор" готове заплатити за Судакова 60 млн євро. Агент півзахисник Вадим Шаблій вже прибув до Лондона на переговори з "Тоттенгемом".

У сезоні 2023/2024 Судаков забив за "Шахтар" вісім голів і зробив одну результативну передачу у 31 матчі.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Слот розповів, чи залишиться Салах в "Ліверпулі". 

Помер колишній тренер збірної України з футболу.

За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів. 

спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Тоттенгем
Георгій Судаков

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