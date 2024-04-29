Тоттенгем зробить Шахтарю пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися

Георгій Судаков у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков влітку може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. Визначився лідер у боротьбі за молодого футболіста.

"Тоттенгем" зробить пріоритетним трансфер Судакова під час літнього вікна, повідомляє TEAMtalk.

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Донецький "Шахтар" найближчого літа отримає відразу кілька пропозицій щодо 21-річного Георгія Судакова. Нинішнього сезону молодий футболіст став одним із лідерів "гірників", які можуть заробити великі гроші на продажі гравця.

Георгій Судаков перед матчем Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансфер Судакова до "Тоттенгема"

За останні пів року неодноразово з'являлися чутки про інтерес до хавбека багатьох європейських клубів. У зв'язку з цим трансфером називали "Наполі, "Ювентус", "Атлетіко" та "Челсі". Також нещодавно стало відомо, що Судаков може перейти до "Арсенала".

Георгій Судаков обіграє суперника. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Проте "каноніри" можуть знову проґавити українського гравця, як це вже було у випадку Михайла Мудрика. Конкуренцію "Арсеналу" хоче скласти "Тоттенгем". Керівництво "шпор" готове заплатити за Судакова 60 млн євро. Агент півзахисник Вадим Шаблій вже прибув до Лондона на переговори з "Тоттенгемом".

У сезоні 2023/2024 Судаков забив за "Шахтар" вісім голів і зробив одну результативну передачу у 31 матчі.

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