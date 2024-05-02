Барселона летом хочет подписать лидера Баварии — это приоритетный трансфер
Испанская "Барселона" продолжает активно работать перед летним трансферным окном. Менеджмент и тренерский состав команды сейчас расставляют приоритет по позициям, которые нужно усилить.
В клубе на текущей момент решили, что в первую очередь им нужно усилить позицию опорного хавбека, сообщил портал Mundo Deportivo.
Определена основная трансферная цель "Барселоны"
В "Барселоне" приняли решение, что им на позицию опорного хавбека нужен опытный 29-летний игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих.
Трансфер может быть выгодным для "Барселоны" и с финансовой точки зрения, поскольку у Киммиха летом 2025 года заканчивается контракт с "Баварией" и текущим летом его можно купить за относительно небольшую сумму. Также можно подождать еще год и он достанется бесплатно.
В "Барселоне" считают Киммиха идеальным кандидатом на позицию, поскольку он очень опытный, техничен и физически крепкий.
Если не удастся подписать Киммиха, то "Барса" переключится на 30-летнего игрока "Бетиса" Гидо Родригеса.
В текущем сезоне Киммих провел за "Баварию" 39 матчей, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 60 млн евро.
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