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Барселона летом хочет подписать лидера Баварии — это приоритетный трансфер

2 мая 2024 08:52
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Агабекян Карен
редактор
Барселона летом хочет подписать лидера Баварии — это приоритетный трансфер
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес (по центру). Фото: Reuters/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Барселона" продолжает активно работать перед летним трансферным окном. Менеджмент и тренерский состав команды сейчас расставляют приоритет по позициям, которые нужно усилить.

В клубе на текущей момент решили, что в первую очередь им нужно усилить позицию опорного хавбека, сообщил портал Mundo Deportivo.

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В "Барселоне" приняли решение, что им на позицию опорного хавбека нужен опытный 29-летний игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих.

Йозуа Киммих
Лидер "Баварии" Йозуа Киммих. Фото: instagram.com/jok_32/

Трансфер может быть выгодным для "Барселоны" и с финансовой точки зрения, поскольку у Киммиха летом 2025 года заканчивается контракт с "Баварией" и текущим летом его можно купить за относительно небольшую сумму. Также можно подождать еще год и он достанется бесплатно.

В "Барселоне" считают Киммиха идеальным кандидатом на позицию, поскольку он очень опытный, техничен и физически крепкий.

Если не удастся подписать Киммиха, то "Барса" переключится на 30-летнего игрока "Бетиса" Гидо Родригеса.

В текущем сезоне Киммих провел за "Баварию" 39 матчей, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 60 млн евро.

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