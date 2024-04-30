Тухель нашел новый клуб перед матчем Баварии с Реалом

Томас Тухель во время тренировки "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель вернется в английскую Премьер-лигу. Он уже провел предварительные переговоры с представителями многократного чемпиона АПЛ.

Тухель летом может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Немецкий тренер Томас Тухель в конце нынешнего сезона уйдет из "Баварии" вне зависимости от результатов команды. Он работает в Мюнхене с марта 2023 года, однако карьера 50-летнего специалиста на "Альянц Арене" так и не сложилась.

Тухель руководит игрой "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Переход Тухеля в "МЮ"

Однако тренер решил, что ему не нужен отдых. Тухель уже нашел новый клуб, которым стал "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" еще несколько месяцев назад приняло решение уволить Эрика Тен Хага. Как только стало известно, что Тухель освободится в июне, с Томасом оперативно провели переговоры и достигли соглашения.

"МЮ" предложил немецкому наставнику контракт сроком на один сезон. Если он получится успешным, с тренером подпишут долгосрочный контракт. Также Тухель получит карт-бланш на формирование кадрового состава "красных дьяволов".

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря.

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.