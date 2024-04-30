Мюллер пообещал, что Бавария остановит Беллингема и Реал — детали

Томас Мюллер во время матча "Баварии". Фото: Reuters/Annegret Hilse

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заверил болельщиков немецкой команды в том, что у подопечных Томаса Тухеля есть план на игру с мадридским "Реалом". Он пообещал остановить лидера испанцев Джуда Беллингема.

Мюллер не сомневается в победе "Баварии" над сложным соперником, сообщает Bild.

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Во вторник, 30 апреля, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет в Мюнхене мадридский "Реал". Испанцы считаются фаворитом противостояния, однако Томас Мюллер пообещал приятно удивить болельщиков мюнхенской команды.

Что Мюллер сказал о Беллингеме

Молодой английский полузащитник Джуд Беллингем стал лидером "Реала" в свой первый же сезон в мадридской команде. Он прекрасно знает, как играть против "Баварии", поскольку до переезда в Испании несколько лет выступал в составе дортмундской "Боруссии".

"Беллингем стал одним из лучших футболистов мира. Однако даже несколько лет назад против него было тяжело играть. Не буду делать слишком много комплиментов сопернику. Важно другое — мы понимаем, как играть против "Реала". Проанализировали сильные и слабые стороны этой команды. У "Баварии" есть свой план на игру", — заявил Мюллер.

Томас Мюллер и Харри Кейн радуются победе. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В сезоне 2023/2024 Беллингем забил за "Реал" 21 гол и сделал девять результативных передач во всех турнирах.

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