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Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с Реалом

30 апреля 2024 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с Реалом
Лука Модрич выходит на замену. Фото: Reuters/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ветеран сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич готовится попрощаться с испанскими болельщиками. Летом он уйдет из "королевского клуба". 

У Модрича есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Diario AS

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Лука Модрич уйдет из "Реала" после того, как провел в мадридском клубе 12 лет. В последние сезоны 38-летний футболист уже не выдерживает темп, в котором играют "бланкос". Главный тренер команды Карло Анчелотти хотел бы сохранить хорвата в составе еще на сезон, но сам футболист решил освободить место в заявке команды для молодых игроков. 

Модрич не хочет завершать карьеру 

Руководство "Реала" предложило полузащитнику войти в тренерский штаб команды, однако Лука Модрич хочет еще несколько сезонов выходить на поле в качестве футболиста. Он уже получил выгодное предложение от саудовского клуба "Аль-Хиляль", за который выступают такие игроки, как Калиду Кулибали, Неймар и Малком.

Лука Модрич
Модрич (справа), Винисиус и Рюдигер на тренировке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Также в услугах Модрича заинтересован клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Там уже играют Лионель Месси, Луис Суарес и другие ветераны футбола. Однако предложение "Аль-Хиляля" является более выгодным, поскольку в Саудовской Аравии хорватский полузащитник сможет заработать более 40 млн евро в год. 

В сезоне 2023/2024 Модрич сыграл за "Реал" уже 40 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и сделал пять результативных передач. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

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