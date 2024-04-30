Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с Реалом

Лука Модрич выходит на замену. Фото: Reuters/Vincent West

Ветеран сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич готовится попрощаться с испанскими болельщиками. Летом он уйдет из "королевского клуба".

У Модрича есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Diario AS.

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Лука Модрич уйдет из "Реала" после того, как провел в мадридском клубе 12 лет. В последние сезоны 38-летний футболист уже не выдерживает темп, в котором играют "бланкос". Главный тренер команды Карло Анчелотти хотел бы сохранить хорвата в составе еще на сезон, но сам футболист решил освободить место в заявке команды для молодых игроков.

Модрич не хочет завершать карьеру

Руководство "Реала" предложило полузащитнику войти в тренерский штаб команды, однако Лука Модрич хочет еще несколько сезонов выходить на поле в качестве футболиста. Он уже получил выгодное предложение от саудовского клуба "Аль-Хиляль", за который выступают такие игроки, как Калиду Кулибали, Неймар и Малком.

Модрич (справа), Винисиус и Рюдигер на тренировке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Также в услугах Модрича заинтересован клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Там уже играют Лионель Месси, Луис Суарес и другие ветераны футбола. Однако предложение "Аль-Хиляля" является более выгодным, поскольку в Саудовской Аравии хорватский полузащитник сможет заработать более 40 млн евро в год.

В сезоне 2023/2024 Модрич сыграл за "Реал" уже 40 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и сделал пять результативных передач.

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