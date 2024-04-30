Бущан летом уйдет из Динамо — появился претендент на вратаря

Георгий Бущан в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан летом может согласиться на переход в другую команду. Опытный футболист готовится получить предложение о переходе от нескольких клубов.

У Бущана будет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Fanatik.

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Георгий Бущан оказался одним из футболистов, которые летом могут уйти из киевского клуба. Воспитанник "Динамо" заинтересовал команды из чемпионатов Турции и Италии. Руководство "бело-синих" может продать опытного игрока, если получит по нему выгодное предложение.

Бущан работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Бущан

Согласно информации турецких журналистов, в услугах украинского голкипера заинтересован "Галатасарай". Летом из стамбульской команды уйдет опытный вратарь Фернандо Муслера. При этом тренерский штаб турецкой команды не доверяет Гюнаю Гювенчу. "Галатасарай" может предложить за Бущана около трех миллионов евро.

Также игроком "Динамо" давно интересуется итальянская "Фиорентина", однако фаворитом в борьбе за украинского голкипера являются турки. Проблема заключается в том, что киевский клуб может не устроить цена, которую готов предложить "Галатасарай".

Бущан выступает в первой команде "Динамо" с 2017 года. Он провел уже более 100 поединков в составе киевлян. По количеству матчей без пропущенных голов он уступает только Александру Шовковскому.

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