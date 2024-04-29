Экс-тренер Шахтера назвал лучшего игрока Динамо

Патрик Ван Леувен во главе "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен рассказал о прогрессе одного из воспитанников "Динамо". Нидерландский наставник рад, что сумел поработать с этим игроком.

Экс-наставник "горняков" считает Владимира Бражко одним из главных талантов УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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Известный тренер Патрик Ван Леувен, который установил антирекорд по длительности работы в "Шахтере", рассказал об игроке, прогрессом которого гордится. Этот футболист выступает в киевском "Динамо", но наставник успел поработать с ним в луганской "Заре".

Бражко во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Ван Леувен сказал о Бражко

Владимир Бражко является воспитанником "Динамо". С 2022 по 2023 годы он выступал на правах аренды за "Зарю" под руководством Патрика Ван Леувена. В том сезоне луганская команда завоевала бронзовые медали украинской Премьер-лиги. А уже сейчас Бражко является полноценным лидером "Динамо".

Владимир Бражко во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ван Леувен считает, что за последние годы Бражко добился невероятного успеха в своем развитии. Владимир физически окреп в "Заре" и воспользовался шансом пробиться в основу "Динамо", из которого ушел Сергей Сидорчук. Недавно 22-летний футболист дебютировал и в сборной Украины.

"Он обладает всеми качествами, которые должны быть у опорного полузащитника. Прекрасно работает с мячом, умеет играть и левой, и правой ногами, обладает хорошим пасом и не боится получать мячи под давлением", — рассказал тренер.

В сезоне 2023/2024 Бражко сыграл за "Динамо" 23 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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