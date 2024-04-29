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Шовковский превзошел Луческу в Динамо — о чем речь

29 апреля 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский превзошел Луческу в Динамо — о чем речь
Александр Шовковский руководит игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Александр Шовковский установил персональный рекорд в киевском "Динамо". Главный тренер команды превзошел достижение своего предшественника. 

При Шовковском "Динамо" одержало больше побед, чем при Луческу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Киевское "Динамо" неудачно начало сезон 2023/2024, результатом чего стал досрочный уход Мирчи Луческу с поста главного тренера команды. Его место занял Александр Шовковский, который постепенно вернул "бело-синих" в чемпионскую гонку. 

Александр Шовковский превзошел Мирчу Луческу в Динамо
Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" при Луческу и Шовковском 

Руководство киевской команды сменило тренера в ноябре 2023 года. Александр Шовковский помог "Динамо" выдать серию из нескольких побед подряд, после чего Игорь Суркис предложил ему подписать постоянный контракт без приставки "исполняющий обязанности". 

Мирча Луческу
Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" продолжает побеждать почти в каждом матче. После 25 туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" отстают от "Шахтера" на четыре балла при том, что эти команды еще сыграют друг против друга в этом сезоне. 

Согласно статистике, Мирча Луческу в сезоне 2023/2024 провел в "Динамо" 10 матчей, в которых команда одержала пять побед при одной ничьей и четырех поражениях. У Александра Шовковского уже 15 поединках, в которых его команда только дважды теряла очки и ни разу не уступила. 

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футбол
Динамо
Мирча Луческу
Александр Шовковский

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