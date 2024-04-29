Шовковский превзошел Луческу в Динамо — о чем речь
Александр Шовковский установил персональный рекорд в киевском "Динамо". Главный тренер команды превзошел достижение своего предшественника.
При Шовковском "Динамо" одержало больше побед, чем при Луческу, сообщает портал Новини.LIVE.
Киевское "Динамо" неудачно начало сезон 2023/2024, результатом чего стал досрочный уход Мирчи Луческу с поста главного тренера команды. Его место занял Александр Шовковский, который постепенно вернул "бело-синих" в чемпионскую гонку.
"Динамо" при Луческу и Шовковском
Руководство киевской команды сменило тренера в ноябре 2023 года. Александр Шовковский помог "Динамо" выдать серию из нескольких побед подряд, после чего Игорь Суркис предложил ему подписать постоянный контракт без приставки "исполняющий обязанности".
"Динамо" продолжает побеждать почти в каждом матче. После 25 туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" отстают от "Шахтера" на четыре балла при том, что эти команды еще сыграют друг против друга в этом сезоне.
Согласно статистике, Мирча Луческу в сезоне 2023/2024 провел в "Динамо" 10 матчей, в которых команда одержала пять побед при одной ничьей и четырех поражениях. У Александра Шовковского уже 15 поединках, в которых его команда только дважды теряла очки и ни разу не уступила.
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