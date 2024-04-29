Шовковський перевершив Луческу в Динамо — про що йдеться
Олександр Шовковський встановив персональний рекорд у київському "Динамо". Головний тренер команди перевершив досягнення свого попередника.
За Шовковського "Динамо" здобуло більше перемог, ніж за Луческу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Київське "Динамо" невдало розпочало сезон 2023/2024, результатом чого став достроковий відхід Мірчі Луческу з посади головного тренера команди. Його місце посів Олександр Шовковський, який поступово повернув "біло-синіх" до чемпіонських перегонів.
"Динамо" при Луческу та Шовковському
Керівництво київської команди змінило тренера у листопаді 2023 року. Олександр Шовковський допоміг "Динамо" видати серію з декількох перемог поспіль, після чого Ігор Суркіс запропонував йому підписати постійний контракт без приставки "виконувач обов'язків".
"Динамо" продовжує перемагати майже у кожному матчі. Після 25 турів кияни посідають друге місце у турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" відстають від "Шахтаря" на чотири бали при тому, що ці команди ще зіграють одна проти одної цього сезону.
Згідно зі статистикою, Мірча Луческу у сезоні 2023/2024 провів у "Динамо" 10 матчів, у яких команда здобула п'ять перемог за однієї нічиєї та чотирьох поразок. У Олександра Шовковського вже 15 поєдинків, у яких його команда лише двічі втрачала очки й жодного разу не поступилася.
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