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Шовковський перевершив Луческу в Динамо — про що йдеться

29 квітня 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський перевершив Луческу в Динамо — про що йдеться
Олександр Шовковський керує грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Олександр Шовковський встановив персональний рекорд у київському "Динамо". Головний тренер команди перевершив досягнення свого попередника.

За Шовковського "Динамо" здобуло більше перемог, ніж за Луческу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" невдало розпочало сезон 2023/2024, результатом чого став достроковий відхід Мірчі Луческу з посади головного тренера команди. Його місце посів Олександр Шовковський, який поступово повернув "біло-синіх" до чемпіонських перегонів.

Олександр Шовковський перевершив Мірчу Луческу на Динамо
Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" при Луческу та Шовковському

Керівництво київської команди змінило тренера у листопаді 2023 року. Олександр Шовковський допоміг "Динамо" видати серію з декількох перемог поспіль, після чого Ігор Суркіс запропонував йому підписати постійний контракт без приставки "виконувач обов'язків".

Мірча Луческу
Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Динамо" продовжує перемагати майже у кожному матчі. Після 25 турів кияни посідають друге місце у турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" відстають від "Шахтаря" на чотири бали при тому, що ці команди ще зіграють одна проти одної цього сезону.

Згідно зі статистикою, Мірча Луческу у сезоні 2023/2024 провів у "Динамо" 10 матчів, у яких команда здобула п'ять перемог за однієї нічиєї та чотирьох поразок. У Олександра Шовковського вже 15 поєдинків, у яких його команда лише двічі втрачала очки й жодного разу не поступилася.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

"Тоттенгем" зробить "Шахтарю" пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися.

Забарний допоміг "Борнмуту" встановити унікальний рекорд.

Помер колишній тренер збірної України з футболу.

спорт
футбол
Динамо
Мірча Луческу
Олександр Шовковський

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