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Ротань відмовився очолити Шахтар — відома причина

29 квітня 2024 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ротань відмовився очолити Шахтар — відома причина
Руслан Ротань під час тренування збірної України Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань міг очолити донецький "Шахтар". У результаті керівництво "гірників" вирішило запросити на цю посаду Маріно Пушича.

Ротань відмовився від роботи в "Шахтарі", повідомляє  "ТаТоТаке".

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Патрік Ван Леувен встановив антирекорд за тривалістю роботи у новітній історії "Шахтаря". У донецькому клубі швидко дійшли висновку, що запрошення фахівця було помилкою. Новим наставником "гірників" став Маріно Пушич, проте команду міг очолити зовсім інший тренер.

Чому Ротань відмовив "Шахтарю"

Керівництво донецького клубу провело переговори із наставником однієї зі збірних України. Руслан Ротань не погодився на пропозицію "гірників", і на те було декілька причин.

На той момент Ротань уже працював головним тренером "Олександрії". Він вирішив, що не хоче порушувати контрактні зобов'язання перед клубом, з яким уклав угоду у грудні 2022 року.

Руслан Ротань відмовився очолити Шахтар
Руслан Ротань святкує перемогу. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

До того ж 42-річний тренер не порозумівся зі спортивним директором "Шахтаря" Дарійо Срной.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

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"Тоттенгем" зробить "Шахтарю" пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися.

Слот розповів, чи залишиться Салах в "Ліверпулі". 

Помер колишній тренер збірної України з футболу.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Руслан Ротань
тренер

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