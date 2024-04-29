Ротань отказался возглавить Шахтер — известна причина

Руслан Ротань во время тренировки сборной Украины. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань мог возглавить донецкий "Шахтер". В итоге руководство "горняков" предпочло пригласить на эту должность Марино Пушича.

Ротань отказался от работы в "Шахтере", сообщает "ТаТоТаке".

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Патрик Ван Леувен установил антирекорд по длительности работы в новейшей истории "Шахтера". В донецком клубе быстро пришли к выводу, что приглашение этого специалиста было ошибкой. Новым наставником "горняков" стал Марино Пушич, однако команду мог возглавить совсем другой тренер.

Почему Ротань отказал "Шахтеру"

Руководство донецкого клуба провело переговоры с наставником одной из сборных Украины. Руслан Ротань не согласился на предложение "горняков", и на то было несколько причин.

На тот момент Ротань уже работал главным тренером "Александрии". Он решил, что не хочет нарушать контрактные обязательства перед клубом, с которым заключил соглашение в декабре 2022 года.

Руслан Ротань празднует победу. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

К тому же 42-летний тренер не нашел общий язык со спортивным директором "Шахтера" Дарио Срной.

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