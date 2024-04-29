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Ротань отказался возглавить Шахтер — известна причина

29 апреля 2024 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань отказался возглавить Шахтер — известна причина
Руслан Ротань во время тренировки сборной Украины. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань мог возглавить донецкий "Шахтер". В итоге руководство "горняков" предпочло пригласить на эту должность Марино Пушича.

Ротань отказался от работы в "Шахтере", сообщает "ТаТоТаке". 

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Патрик Ван Леувен установил антирекорд по длительности работы в новейшей истории "Шахтера". В донецком клубе быстро пришли к выводу, что приглашение этого специалиста было ошибкой. Новым наставником "горняков" стал Марино Пушич, однако команду мог возглавить совсем другой тренер. 

Почему Ротань отказал "Шахтеру" 

Руководство донецкого клуба провело переговоры с наставником одной из сборных Украины. Руслан Ротань не согласился на предложение "горняков", и на то было несколько причин. 

На тот момент Ротань уже работал главным тренером "Александрии". Он решил, что не хочет нарушать контрактные обязательства перед клубом, с которым заключил соглашение в декабре 2022 года. 

Руслан Ротань отказался возглавить Шахтер
Руслан Ротань празднует победу. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

К тому же 42-летний тренер не нашел общий язык со спортивным директором "Шахтера" Дарио Срной. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тоттенхэм сделает "Шахтеру" предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться.

Слот рассказал, останется ли Салах в "Ливерпуле". 

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Руслан Ротань
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