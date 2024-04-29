Миколенко может пропустить Евро-2024 — травма игрока оказалась серьезной

Виталий Миколенко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко травмировал связки голеностопа. Существует вероятность того, что молодой футболист не поедет на чемпионат Европы в Германию.

Миколенко ждет еще одно обследование в известной клинике, сообщил журналист Виктор Вацко.

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Виталий Миколенко получил травму в матче английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" (0:2). Футболист сумел доиграть тот поединок до перерыва, чем мог усугубить свою проблему со здоровьем.

Когда Миколенко вернется на поле

Украинец прошел медицинское обследование на базе "Эвертона". Оно показало разрыв связок голеностопа. Врачи английской команды предположили, что Виталию придется сделать операцию. Это означает, что он пропустит Евро-2024.

Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Lee Smith

Однако остается вероятность, согласно которой Миколенко не понадобится операция. Футболист отправился в лондонскую клинику, где пройдет еще одно обследование. В лучшем случае защитник вернется в строй через полтора месяца.

В сезоне 2023/2024 Миколенко сыграл за "Эвертон" 31 матч и забил два гола.

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