Миколенко може пропустити Євро-2024 — травма гравця виявилася серйозною

Віталій Миколенко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко травмував зв'язки гомілкостопа. Існує ймовірність того, що молодий футболіст не поїде на чемпіонат Європи до Німеччини.

На Миколенка чекає ще одне обстеження у відомій клініці, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Віталій Миколенко отримав травму у матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля" (0:2). Футболіст зумів дограти той поєдинок до перерви, чим міг ускладнити свою проблему зі здоров'ям.

Коли Миколенко повернеться на поле

Українець пройшов медичне обстеження на базі "Евертону". Воно показало розрив зв'язок гомілкостопа. Лікарі англійської команди припустили, що Віталію доведеться зробити операцію. Це означає, що він пропустить Євро-2024.

Віталій Миколенко у матчі за "Евертон". Фото: Reuters/Lee Smith

Однак залишається ймовірність, за якою Миколенко не знадобиться операція. Футболіст вирушив до лондонської клініки, де пройде ще одне обстеження. У кращому разі захисник повернеться до ладу через півтора місяця.

У сезоні-2023/2024 Миколенко зіграв за "Евертон" 31 матч і забив два голи.

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